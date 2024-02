MOL Hungarian Oil and Gas A stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

MOL Hungarian Oil and Gas A ließ sich am 16.02.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat MOL Hungarian Oil and Gas A die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Umsatz lag bei 2.333,27 Milliarden HUF – das entspricht einem Abschlag von 11,71 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 2.642,76 Milliarden HUF erwirtschaftet worden.

Die Erwartungen der Analysten für das Quartal hatten sich auf einen Gewinn von 126,51 HUF je Aktie belaufen. Für den Umsatz hatten sie mit 2.240,27 Milliarden HUF gerechnet.

Insgesamt hatten Analysten für das Gesamtjahr einen Gewinn von 617,56 HUF je Aktie in Aussicht gestellt. Den Umsatz hatten sie auf 8.578,87 Milliarden HUF taxiert.

Redaktion finanzen.net