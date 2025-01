Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

===

+++++ FEIERTAGSHINWEIS +++++

DIENSTAG: In Südkorea bleiben die Börsen wegen des Koreanischen Neujahrs geschlossen (bis 30.1). In China (Schanghai und Hongkong) ruht der Handel wegen des Chinesischen Neujahrs (bis 31.1.), in Singapur wird deshalb verkürzt gehandelt.

MITTWOCH: In Südkorea bleiben die Börsen wegen des Koreanischen Neujahrs geschlossen. In China (Schanghai und Hongkong) ruht der Handel wegen des Chinesischen Neujahrs. In Singapur wird ebenfalls wegen des Chinesischen Neujahrs nicht gehandelt (bis 30.1.).

+++++ TAGESTHEMA I +++++

Der Energietechnikkonzern Siemens Energy hat in seinem Erstquartal des laufenden Geschäftsjahres 2024/25 besser abgeschnitten als erwartet und seine Marge deutlich verbessert. Die geringeren Verluste bei der Windenergietochter Siemens Gamesa sowie Ergebnisverbesserungen bei Grid Technologies und Transformation of Industry haben zur positiven Geschäftsentwicklung beigetragen. Wie der Konzern am Montag bei Vorlage vorläufiger Zahlen mitteilte, ist zudem ein höherer Free Cashflow vor Steuern als erwartet generiert worden. Infolgedessen geht Siemens Energy nun davon aus, die bisherige Prognose für den Free Cashflow vor Steuern von bis zu 1 Milliarde Euro für das laufende Geschäftsjahr zu übertreffen. Für das erste Quartal wurden folgende Eckdaten bekannt gegeben (Angaben in Millionen Euro, Marge in Prozent, Bilanzierung nach IFRS):

. VORAB

. BEKANNTGABE PROG PROG PROG

1. QUARTAL 1Q24/25 ggVj 1Q24/25 ggVj Zahl 1Q23/24

Auftragseingang Konzern 13.668 -11% 12.217 -21% 10 15.381

-Gas Services 5.009 +22% 3.994 -2% 10 4.096

-Grid Technologies 5.117 -38% 4.782 -42% 10 8.236

-Transformation of Industry 1.453 -11% 1.598 -2% 10 1.638

-Siemens Gamesa 2.435 +56% 2.005 +28% 10 1.565

Umsatz Konzern 8.942 +17% 8.493 +11% 11 7.649

-Gas Services 2.823 +6% 2.787 +4% 10 2.670

-Grid Technologies 2.480 +19% 2.556 +23% 10 2.082

-Transformation of Industry 1.337 +17% 1.301 +14% 10 1.140

-Siemens Gamesa 2.418 +18% 2.069 +1% 10 2.043

Ergebnis bereinigt Konzern 481 +131% 375 +80% 10 208

-Gas Services 412 +32% 347 +11% 10 313

-Grid Technologies 309 +45% 285 +34% 10 213

-Transformation of Industry 157 +50% 122 +16% 10 105

-Siemens Gamesa -374 -- -376 -- 10 -426

Ergebnis-Marge bereinigt 5,4 -- 4,4 -- -- 2,7

Ergebnis nach Steuern* 463 -75% -- -- -- 1.878

FCF vor Steuern 1.528 -- -- -- -- -283

* inklusive Veräußerungsgewinne

+++++ TAGESTHEMA II +++++

SAP

hat sein Cloud-Wachstum im vierten Quartal trotz des schwierigen konjunkturellen Umfelds fortgesetzt und die operative Marge deutlich verbessert. Der Walldorfer DAX-Konzern sieht im laufenden Jahr weiterhin ein deutliches Cloud-Wachstum und einen kräftigen Gewinnanstieg.

Der Cloud-Umsatz legte im vierten Quartal währungsbereinigt um 27 Prozent auf 4,7 Milliarden Euro zu. Analysten hatten im Konsens von Visible Alpha mit 4,67 Milliarden Euro gerechnet. Im Gesamtjahr betrug das Wachstum 26 Prozent auf 17,1 Milliarden Euro. SAP selbst hatte sich 17,0 bis 17,3 Milliarden Euro vorgenommen und damit ein währungsbereinigtes Wachstum von 24 bis 27 Prozent.

Im laufenden Jahr rechnet SAP mit einem währungsbereinigten Cloud-Wachstum von 26 bis 28 Prozent auf 21,6 Milliarden bis 21,9 Milliarden Euro. Das Betriebsergebnis wird bei 10,3 bis 10,6 Milliarden Euro gesehen nach 8,15 Milliarden 2024. Bislang war SAP von 10,2 Milliarden ausgegangen.

Nachfolgend ein Vergleich der Zahlen zum vierten Quartal mit den Prognosen (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro, Marge in Prozent, nach IFRS):

. BERICHTET PROG PROG

4. QUARTAL 2024 4Q24 ggVj 4Q24 ggVj 4Q23

Operative Marge 26,0 -- 24,5 -- 23,3

Umsatzerlöse 9.377 +11% 9.116 +7,7% 8.468

Cloud- und Softwareerlöse 8.267 +12% 8.006 +8,5% 7.382

Softwarelizenzen 683 -18% 593 -29% 838

Softwaresupport 2.876 +1,1% 2.761 -3,0% 2.846

Clouderlöse 4.708 +27% 4.672 +26% 3.699

Operatives Ergebnis 2.436 +24% 2.249 +14% 1.969

Ergebnis nach Steuern 1.619 +24% 1.565 +20% 1.302

Ergebnis je Aktie 1,40 +25% 1,36 +21% 1,12

Current Cloud Backlog 18.078 +32% 17.333 +26% 13.745

Free Cashflow -918 -- -1.152 -- 1.670

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN +++++

12:30 US/General Motors Co (GM), Ergebnis 4Q

13:30 US/Boeing Co, ausführliches Ergebnis 4Q

13:30 US/Lockheed Martin Corp, Ergebnis 4Q

14:00 DE/BMW AG, Vorabtelefonkonferenz (Pre-Close) zum Jahresergebnis

17:45 DE/Continental AG, Vorabtelefonkonferenz (Pre-Close)

17:50 FR/LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SA, Jahresergebnis

22:00 US/Starbucks Corp, Ergebnis 1Q

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

- FR

08:45 Verbrauchervertrauen Januar

PROGNOSE: 89

zuvor: 89

- US

14:30 Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter Dezember

PROGNOSE: +0,5% gg Vm

zuvor: -1,2% gg Vm

16:00 Index des Verbrauchervertrauens Januar

PROGNOSE: 106,0

zuvor: 104,7

+++++ ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES +++++

Aktuell:

INDEX Stand +/-

DAX-Future 21.473,00 -0,1%

E-Mini-Future S&P-500 6.045,25 -0,0%

E-Mini-Future Nsdq-100 21.312,00 +0,3%

Nikkei-225 39.029,81 -1,4%

Schanghai-Composite Feiertag

Hang-Seng-Index 20.237,99 +0,2%

+/- Ticks

Bund -Future 131,51 -10

Montag:

INDEX Schluss +/-

DAX 21.282,18 -0,5%

DAX-Future 21.500,00 +0,1%

XDAX 21.386,84 +0,1%

MDAX 26.104,10 -0,0%

TecDAX 3.630,90 -0,5%

EuroStoxx50 5.188,45 -0,6%

Stoxx50 4.527,56 +0,0%

Dow-Jones 44.713,58 +0,7%

S&P-500-Index 6.012,28 -1,5%

Nasdaq-Comp. 19.341,83 -3,1%

EUREX zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 131,61 +28

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

EUROPA

Ausblick: Europas Börsen dürften mit kleineren Aufschlägen in den Handel am Dienstag starten. Damit scheint der Deepseek-Schock erst einmal überwunden, der an den Märkten vor allem als negativ für die etablierten KI-Player gewertet wird. Für die Gesamtmärkte muss dies aber nicht der Fall sein, da die Anleger einer deutlich günstigeren KI-Technologie mit vergleichbarer Performance einiges abgewinnen können, etwa mit Blick auf mögliche wirtschaftliche Produktivitätssteigerungen. Gestützt wird das Sentiment am Morgen auch durch die Quartalsberichte von SAP und Siemens Energy, die auf den ersten Blick klar besser als erwartet ausgefallen sind. Als Damoklesschwert hängen weiterhin mögliche Strafzölle der neuen US-Administration über den Börsen. Wie die FT mit Verweis auf Kreise berichtet, drängt der neue Finanzminister Scott Bessent auf die Einführung universaler Einfuhrzölle, die bei 2,5 Prozent starten und sukzessive angehoben werden sollen.

Rückblick: Leichter - Schwächster Sektor waren Technologiewerte mit Minus 3,4 Prozent. Das chinesische Startup Deepseek hatte ein neues KI-Modell entwickelt, das nur einen Bruchteil der Chip-Leistung der bekannten KI-Modelle aus dem Silicon Valley und dies zu einem Bruchteil der Kosten benötigt. ASML als Schwergewicht der Branche schlossen 7 Prozent im Minus. Die Vorzüge von KI könnten schneller und in einem größeren Umfang als bislang erwartet der Weltwirtschaft zu Gute kommen, was sich letztlich in einer höheren Produktivität niederschlagen sollte. Diese dürfte höhere Wachstumsraten bei niedrigerer Inflation zur Folge haben, machte die Deutsche Bank langfristig sogar positive Umstände aus. Dies erklärte die nur moderaten Abgaben abseits des Technologiesektors. Belastend für die Minenwerte (-2,3%) wirkten schwache Einkaufsmanagerindizes aus China. Universal Music Group sprangen um 7,4 Prozent nach oben. Auslöser war der Abschluss eines Mehrjahresvertrages mit Spotify für das Musik-Streaming. SGS (+4,7%) und Bureau Veritas (-1,5%) haben Gespräche über eine mögliche Fusion beendet.

DAX/MDAX/SDAX/TECDAX

