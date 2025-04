Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

===

+++++ FEIERTAGSHINWEIS +++++

FREITAG: In Schanghai und Hongkong bleiben die Börsen wegen des Totengedenktags (Qingming) geschlossen.

+++++ TAGESTHEMA +++++

Die USA werden einen pauschalen Zoll in Höhe von 10 Prozent auf alle Importe verhängen und noch höhere Zölle bei anderen Länder erheben, die das Weiße Haus als schlechte Handelsakteure ansieht. US-Präsident Donald Trump erklärte bei seiner Pressekonferenz, dass er in Kürze ein Dekret über "reziproke Zölle" unterzeichnen werde. "Wir werden von anderen Ländern das verlangen, was sie von uns an Zöllen verlangen", sagte Trump. "Reziprok, das heißt, sie tun es uns an und wir tun es ihnen an, ganz einfach, einfacher geht es nicht." Trump sagte, ab Mitternacht werde ein Zoll in Höhe von 25 Prozent auf alle im Ausland hergestellten Automobile erhoben. Der neue Zollplan ist eine Kombination aus zwei Vorschlägen, die in den vergangenen Tagen von seinen Beratern diskutiert wurden: universelle Zölle oder länderspezifische Zölle. Trump hielt eine Tabelle mit einer Liste von Ländern in der Hand. Er las von der Liste ab, mit den Zöllen, die die Länder den USA auferlegten, und kündigte dann den Zoll an, den die USA als Antwort erheben werden. Er sagte, dass die USA "einen vergünstigten Gegenzoll" erheben würden, weil die USA freundlich seien. Für China würden die USA einen Zoll von 34 Prozent erheben, für Europa von 20 Prozent und für Japan von 24 Prozent. "Diese Zölle werden uns ein Wachstum bescheren, wie wir es noch nie zuvor gesehen haben", sagte Trump. Er wies darauf hin, dass Unternehmen nur dann keine Zölle zahlen müssten, wenn sie ihre Produkte in den USA herstellten. Trump sagte, die Zölle seien "freundlich", weil sie nicht direkt mit den Zöllen vergleichbar seien, die andere Länder den USA auferlegten, und die meisten seien sogar viel niedriger.

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN +++++

07:00 DE/Grenke AG, Neugeschäft 1Q

10:00 DE/Aurubis AG, HV

10:00 DE/DHL Group (ehemals Deutsche Post), Kapitalmarkttag

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

- CH

08:30 Verbraucherpreise März

PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+0,5% gg Vj

zuvor: +0,6% gg Vm/+0,3% gg Vj

- IT

09:45 Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe März

PROGNOSE: 52,5

zuvor: 53,0

- FR

09:50 Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe

(2. Veröffentlichung) März

PROGNOSE: 46,6

1. Veröff.: 46,6

zuvor: 45,3

Einkaufsmanagerindex gesamt (2. Veröffentlichung)

PROGNOSE: 47,0

1. Veröff.: 47,0

zuvor: 45,1

- DE

09:55 Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe

(2. Veröffentlichung) März

PROGNOSE: 50,2

1. Veröff.: 50,2

zuvor: 51,1

Einkaufsmanagerindex gesamt (2. Veröffentlichung)

PROGNOSE: 50,9

1. Veröff.: 50,9

zuvor: 50,4

- EU

10:00 Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone

(2. Veröffentlichung) März

PROGNOSE: 50,4

1. Veröff.: 50,4

zuvor: 50,6

Einkaufsmanagerindex gesamt (2. Veröffentlichung)

PROGNOSE: 50,4

1. Veröff.: 50,4

zuvor: 50,2

11:00 Erzeugerpreise Februar

Eurozone

PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+3,0% gg Vj

zuvor: +0,8% gg Vm/+1,8% gg Vj

- GB

10:30 Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe

(2. Veröffentlichung) März

PROGNOSE: 53,2

1. Veröff.: 53,2

zuvor: 51,0

- US

14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

PROGNOSE: 228.000

zuvor: 224.000

14:30 Handelsbilanz Februar

PROGNOSE: -123,4 Mrd USD

zuvor: -131,4 Mrd USD

15:45 Einkaufsmanagerindex/PMI Service (2. Veröffentlichung) März

PROGNOSE: 54,2

1. Veröff.: 54,3

zuvor: 51,0

16:00 ISM-Index nicht-verarbeitendes Gewerbe März

PROGNOSE: 52,9 Punkte

zuvor: 53,5 Punkte

+++++ ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES +++++

Aktuell:

Index zuletzt +/- %

DAX Futures 22.172,00 -1,8%

E-Mini-Future S&P-500 5.553 -2,8%

E-Mini-Future Nasdaq-100 19.118,50 -3,2%

Nikkei-225 (Tokio) 34.589,07 -3,2%

Hang-Seng (Hongk.) 22.835,91 -1,6%

Schanghai-Comp. 3.333,09 -0,5%

Mittwoch:

DAX 22.390,84 -0,7%

DAX-Future 22.665,00 -0,4%

XDAX 22.448,79 +0,3%

MDAX 27.494,40 -0,7%

TecDAX 3.613,72 -0,6%

SDAX 15.313,44 -0,7%

Euro-Stoxx-50 5.303,95 -0,3%

Stoxx-50 4.567,35 -0,6%

Dow-Jones 42.225,32 +0,6%

S&P-500 5.670,97 +0,7%

Nasdaq Composite 17.601,05 +0,9%

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

EUROPA

Ausblick: Mit heftigen Verlusten rechnen Marktteilnehmer zur Eröffnung des Aktienmarkts. Grund sind die so genannten reziproken Zölle, mit denen US-Präsident Donald Trump nun laut Marktteilnehmern einen regelrechten Handelskrieg heraufbeschwört. Die meisten Importe aus der EU werden mit einem Zoll von 20 Prozent belegt, für Einfuhren aus anderen Ländern verhängt er bis zu 50 Prozent Zoll. Und zusätzliche Zölle will Trump noch auf Pharmaprodukte und Halbleiter einführen. Komme es nun zu Verhandlungen oder Gegenmaßnahmen?, fragt Marktstratege Ulrich Stephan von der Deutschen Bank. "Der Markt sieht die Inflationsgefahr, preist aber niedrigeres Wachstum ein", fasst er die Reaktion an den Börsen zusammen. Zölle drückten die Margen der Unternehmen und bremsten die Nachfrage: "im Zweifel beides", wie ein Händler sagt.

Rückblick: Etwas leichter - Vor dem mit Spannung erwarteten Auftritt von US-Präsident Donald Trump hielten sich Anleger zurück. Am späten Mittwoch wollte Trump neue Zölle verkünden. Branchenverlierer waren Pharmawerte mit Abgaben von 1,2 Prozent. Der US-Absatzmarkt sei für Teile des Sektors von sehr hoher Bedeutung - entsprechend hoch sei die Nervosität vor den Zollankündigungen, hieß es. Unter anderem gaben Novo Nordisk 2,6 Prozent nach. In Italien kann die Unicredit (-1%) nun das Übernahmeangebot für BPM (+0,2%) starten. Derweil hält die Credit Agricole (+0,2%) derzeit 9,9 Prozent an BPM über Finanzinstrumente. Die Bank will die Optionen ausüben und damit ihren Anteil auf 19,8 Prozent erhöhen, plant aber kein Übernahmeangebot. Svitzer haussierten um 30,2 Prozent. APMH Invest hat ein Gebot für alle im Umlauf befindlichen Aktien abgegeben. Um 3 Prozent nach oben ging es für Grifols. Kurstreiber waren Berichte, wonach die Übernahmegespräche mit Brookfield wieder aufgenommen würden.

DAX/MDAX/SDAX/TECDAX

Leichter - Für Bayer ging es 4 Prozent nach unten, FMC büßten 0,7 Prozent ein. Bayer ist über die Tochter Monsanto stark in den USA engagiert, für FMC ist das dortige Dialysegeschäft wichtig. Verkauft wurden auch Rüstungstitel; hier dürfte es sich nach dem Hausselauf lediglich um Gewinnmitnahmen gehandelt haben. Rheinmetall fielen 4,2 Prozent, Hensoldt 1 Prozent und Renk 2,1 Prozent. Nordex (+3,3%) sicherte sich zwei Großaufträge. Nach einer Verkaufsempfehlung durch Quirin brachen Norma um 7,4 Prozent ein.

XETRA-NACHBÖRSE

Im Fokus standen die Zollankündigungen von US-Präsident Donald Trump. Die Umsätze zogen mit dessen Aussagen leicht an, wie ein Händler von Lang & Schwarz berichtete. Bei den Einzelwerten wurden Siemens 0,5 Prozent höher getaxt. Der Konzern erwirbt für 5,1 Milliarden Dollar das US-Unternehmen Dotmatics.

USA - AKTIEN

Fester - Im Vorfeld der nach Börsenschluss angekündigten neuen US-Zölle legten die Indizes erneut zu. Marktbeobachtern zufolge dürften die Akteure darauf gehofft und gesetzt haben, dass die sogenannten reziproken Zölle möglicherweise doch nicht so scharf ausfallen wie befürchtet. Tesla drehten nach anfänglichen Verlusten in Reaktion auf schwache Absatzzahlen kräftig ins Plus und gewannen 5,3 Prozent. Auslöser war ein Bericht, wonach US-Präsident Trump angekündigt haben soll, dass Tesla-Chef Elon Musk in den kommenden Wochen von seiner derzeitigen Rolle als Regierungspartner zurücktreten werde. Am Markt sorgte das für Zuversicht, dass sich Musk wieder stärker um Tesla kümmern dürfte, wo es zuletzt alles andere als rund lief. Rivian verloren 6,0 Prozent. Der Elektroautobauer lieferte weniger Fahrzeuge aus als erwartet, bekräftigte aber die Jahresprognose.

USA - ANLEIHEN

Die Renditen erholten sich etwas von den jüngst deutlichen Abgaben. Die Rendite zehnjähriger Papiere gewann 4,0 Basispunkte auf 4,20 Prozent.

April 03, 2025 01:34 ET (05:34 GMT)