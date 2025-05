Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

===

+++++ FEIERTAGSHINWEIS +++++

FREITAG: In den USA findet am Anleihemarkt nur eine verkürzte Sitzung (bis 20.00 Uhr MESZ) statt.

+++++ TAGESTHEMA +++++

Freenet hat im ersten Quartal 2025 Umsatz und Ergebnis leicht gesteigert und die Jahresprognose bekräftigt. Der Umsatz legte um 1,7 Prozent auf 604,4 Millionen Euro zu. Die Abonnentenbasis erhöhte sich auf 10,24 von 10,15 Millionen Ende vergangenen Jahres. Während das bereinigte EBITDA auf Konzernebene mit 126,1 Millionen Euro nahezu auf dem Niveau des Vorjahres (127,1 Millionen) lag, wuchs es im Segment TV und Medien um 8,4 Prozent. Der Freie Cashflow stieg um 1,7 Prozent auf 75,8 Millionen Euro. Im laufenden Jahr peilt Freenet weiterhin einen Anstieg des EBITDA ohne Sondereffekte auf 520 bis 540 (2024: 503,1) Millionen Euro an. Der Freie Cashflow soll 300 bis 320 Millionen Euro erreichen. Für das erste Quartal wurden folgende Eckdaten bekannt gegeben (in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis je Aktie in Euro, Bilanzierung nach IFRS):

. BERICHTET PROG PROG

1. QUARTAL 1Q25 ggVj 1Q25 ggVj 1Q24

Umsatz 604 +2% 611 +3% 595

EBITDA 126 -1% 130 +2% 127

Ergebnis nach Steuern/Dritten 57 -14% 77 +16% 67

Ergebnis je Aktie unverwässert 0,48 -34% 0,66 -10% 0,73

Free Cashflow 75,8 +2% 74,1 -1% 74,5

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN +++++

CTS EVENTIM (07:30)

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das erste Quartal (in Millionen Euro, Marge in Prozent, nach IFRS):

PROG PROG PROG

1. QUARTAL 1Q25 ggVj Zahl 1Q24

Umsatz 444 +9% 3 409

EBITDA bereinigt 107 +16% 3 92

EBITDA-Marge bereinigt 24,1 -- -- 22,6

Weitere Termine:

08:00 GB/BT Group plc, Jahresergebnis

10:00 DE/Brenntag SE, HV

10:00 DE/Deutsche Bank AG, HV

10:00 DE/Freenet AG, Analysten- und Pressekonferenz 1Q

10:00 DE/Fresenius Medical Care AG (FMC), HV

10:00 DE/Lanxess AG, HV

10:00 DE/Salzgitter AG, HV

10:00 DE/Wüstenrot & Württembergische AG (W&W AG), HV

08:00 GB/Easyjet plc, Ergebnis 1H

11:00 DE/Amadeus Fire AG, HV

11:00 DE/SFC Energy AG, HV

13:45 DE/Evonik Industries AG, Capital Markets Day

DIVIDENDENABSCHLAG

(bei deutschen Aktien und Aktien aus dem Stoxx- bzw. Euro-Stoxx-50-Index)

Unternehmen Dividende

CTS Eventim 1,66 EUR

Kulmbacher Brauerei 1,35 EUR

Porsche AG 2,31 EUR

Puma 0,61 EUR

Takkt 0,60 EUR

Zeal Network 1,30 + 1,10 (Sonderdiv.) EUR

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

- FR

08:45 Geschäftsklimaindex Mai

PROGNOSE: 99

zuvor: 99

09:15 Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe

(1. Veröffentlichung) Mai

PROGNOSE: 47,6

zuvor: 47,3

Einkaufsmanagerindex gesamt (1. Veröffentlichung)

PROGNOSE: 48,0

zuvor: 47,8

Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe

(1. Veröffentlichung) Mai

PROGNOSE: 48,9

zuvor: 48,7

- DE

09:30 Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe

(1. Veröffentlichung) Mai

PROGNOSE: 49,2

zuvor: 49,0

Einkaufsmanagerindex gesamt (1. Veröffentlichung)

PROGNOSE: 50,3

zuvor: 50,1

Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe

(1. Veröffentlichung) Mai

PROGNOSE: 48,8

zuvor: 48,4

10:00 Ifo-Geschäftsklimaindex Mai

PROGNOSE: 87,5

zuvor: 86,9

Lagebeurteilung

PROGNOSE: 86,9

zuvor: 86,4

Geschäftserwartungen

PROGNOSE: 87,9

zuvor: 87,4

- EU

10:00 Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe

Eurozone (1. Veröffentlichung) Mai

PROGNOSE: 50,0

zuvor: 50,1

Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe

Eurozone (1. Veröffentlichung) Mai

PROGNOSE: 49,3

zuvor: 49,0

Einkaufsmanagerindex gesamt (1. Veröffentlichung)

PROGNOSE: 50,8

zuvor: 50,4

- GB

10:30 Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe

(1. Veröffentlichung) Mai

PROGNOSE: 50,7

zuvor: 49,0

Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe

(1. Veröffentlichung) Mai

PROGNOSE: 46,7

zuvor: 45,4

- BE

15:00 Geschäftsklimaindex Mai

PROGNOSE: k.A.

zuvor: -14,7

- US

14:30 Chicago Fed National Activity Index (CFNAI) April

Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

PROGNOSE: 230.000

zuvor: 229.000

15:45 Einkaufsmanagerindex/PMI Service (1. Veröffentlichung) Mai

PROGNOSE: 50,6

zuvor: 50,8

Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe

(1. Veröffentlichung) Mai

PROGNOSE: 49,8

zuvor: 50,2

16:00 NAR, Verkauf bestehender Häuser April

PROGNOSE: +2,7% gg Vm

zuvor: -5,9% gg Vm

+++++ ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES +++++

Aktuell:

Index zuletzt +/- %

DAX Futures 23.986,00 -0,8%

E-Mini-Future S&P-500 5.846,60 unv.

E-Mini-Future Nasdaq-100 21.095,50 +0,1%

Nikkei-225 (Tokio) 36.930,38 -1,0%

Hang-Seng (Hongk.) 23.641,48 -0,8%

Schanghai-Comp. 3.387,20 -0,0%

Mittwoch:

DAX 24.122,40 +0,4%

DAX-Future 23.967,00 -0,4%

XDAX 23.911,26 -0,9%

MDAX 30.442,89 -0,4%

TecDAX 3.887,00 +0,4%

SDAX 16.655,00 -0,6%

Euro-Stoxx-50 5.454,46 -0,0%

Stoxx-50 4.582,05 +0,0%

Dow-Jones 41.860,44 -1,9%

S&P-500 5.844,61 -1,6%

Nasdaq Composite 18.872,64 -1,4%

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

EUROPA

Ausblick: Mit einem negativen Start in den Handelstag rechnen Händler am Donnerstag. Wie vom Markt befürchtet war in den USA die erste Anleiheauktion seit dem Verlust ihrer Spitzenbonität durch Moody's nicht gut verlaufen. Die Renditen zogen deutlich an, die Rendite 30-jähriger US-Anleihen liegt weiterhin über der 5-Prozent-Marke. Am Aktienmarkt ging es umgekehrt nach unten, besonders bei zinssensitiven Branchen wie Immobilien und Finanzaktien. Ein ähnliches Muster wird für Europas Aktien erwartet. Sorgen macht US-Anlegern die ausufernde Staatsverschuldung. Ein wichtiger Ausschuss des Repräsentantenhauses stimmte am späten Mittwochabend dafür, das jüngste Fiskalpaket von Präsident Trump auf die Tagesordnung des Plenums zu setzen, nachdem fast 22 Stunden dauernde Marathonverhandlungen stattgefunden hatten, berichtet CNN. Das jüngste Fiskalpaket könnte ein Finanzloch von 3,3 Billionen Dollar im nächsten Jahrzehnt erzeugen, so die Hochrechnung. Der Wunsch der Regierungen nach Kreditfinanzierung dürfte zu höheren Renditen rund um den Globus führen, solange deren Bedarf höher sei als der Wille der Investoren, ihn zu finanzieren, sagt Dan Schaykevich, Portfolio-Manager bei Vanguard. In Europa stehen zunächst die Konjunkturdaten stärker im Fokus - hier werden Einkaufsmanager-Indizes (PMI) und der wichtige Ifo-Index veröffentlicht.

Rückblick: Es fehlten frische Impulse. Übergeordnet machten Strategen nach der massiven Rally an den Börsen zunehmend das Risiko von Gewinnmitnahmen aus. Die Aktienmärkte seien aktuell bewertungstechnisch teuer. Der britische Sportartikel-Händler JD Sports meldete nicht nur einen Rückgang des Vorsteuergewinns, sondern warnte, dass die Trump-Zölle die Nachfrage von US-Kunden belasteten und die Preise der Markenpartner nach oben treiben könnten. Der Kurs knickte um über 10 Prozent ein. Am deutschen Markt ging es im Sog für Adidas um 0,2 und für Puma um 2,7 Prozent nach unten. Julius Bär verloren 4,9 Prozent, nachdem die Bank in ihrem Kreditportfolio eine Wertberichtigung von 130 Millionen Franken vorgenommen hatte. Sie rechnet für das erste Halbjahr mit einem geringeren Gewinn als im Vorjahreszeitraum. Zudem tauscht die Bank, die von der Insolvenz der Immobiliengruppe Signa stark betroffen war, ihren Risikochef aus.

DAX/MDAX/SDAX/TECDAX

Etwas fester - Infineon geaannen 2,3 Prozent mit der Meldung über eine Zusammenarbeit mit Nvidia, um die kommende Generation von Stromversorgungssystemen für KI-Rechenzentren zu entwickeln. Für Aixtron ging es um 1,8 Prozent nach unten. Im Handel wurde auf einen WSJ-Bericht verwiesen, wonach der US-Kunde Wolfspeed mehreren Informanten zufolge einen Insolvenzantrag vorbereitet. Als solide wurden die Jahreszahlen von Hornbach Holding im Handel bezeichnet, der Ausblick verstimmte allerdings. Die Aktie schloss 8,4 Prozent im Minus.

XETRA-NACHBÖRSE

Freenet verbilligten sich nach der Quartalszahlenvorlage und der Bestätigung des Ausblicks bei Lang & Schwarz um 3,1 Prozent auf 34,20 Euro.

WALL STREET

May 22, 2025 01:31 ET (05:31 GMT)