Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

===

+++++ TAGESTHEMA I +++++

Die Deutsche Bank hat im zweiten Quartal wieder einen Milliardengewinn erzielt. Sie übertraf sowohl bei den Erträgen als auch bei Rendite und Gewinn die Erwartungen der Analysten. Konzernchef Christian Sewing sieht die Bank auf Kurs, die Ziele für 2025 zu erreichen. Die Deutsche Bank verdiente unter dem Strich 1,49 Milliarden Euro. Im Vorjahr hatte die Bank einen Verlust von 143 Millionen Euro eingefahren, weil sie eine milliardenschwere Rückstellung im Zusammenhang mit dem Prozess um die Postbank-Übernahme vornehmen musste. Analysten hatten in einem von der Bank selbst veröffentlichten Konsens mit 1,41 Milliarden Euro gerechnet. Der Vorsteuergewinn betrug 2,4 Milliarden Euro. Hier hatte der Konsens auf 2,06 Milliarden Euro gelautet. Die Erträge stiegen um 3 Prozent auf 7,8 Milliarden Euro, die Eigenkapitalrendite betrug 10,1 Prozent. Analysten hatten der Bank lediglich 8,1 Prozent zugetraut. Die Bank hat sich für das laufende Jahr eine Eigenkapitalrendite von über 10 Prozent vorgenommen. "Wir freuen uns sehr, sowohl im zweiten Quartal als auch im ersten Halbjahr den höchsten Gewinn seit 2007 erzielt zu haben", sagte Sewing. "Damit sind wir auf Kurs, unsere Ziele für 2025 zu erreichen."

+++++ TAGESTHEMA II +++++

Die Europäische Union verhandelt mit der Trump-Administration über ein Handelsabkommen, in dem die EU einen Zollsatz von 15 Prozent auf die meisten seiner Exporte in die USA akzeptieren würde. Das berichten mit der Angelegenheit vertraute Personen, und fügten hinzu, dass die US-Seite damit anscheinend einverstanden sei. Das letzte Wort habe jedoch US-Präsident Trump. Ein Basiszoll von 15 Prozent würde dem von Japan ausgehandelten Niveau entsprechen. Dieser betrifft auch Japans Automobilsektor. Eine mit den EU-Handelsgesprächen vertraute Person sagte, dass die EU ebenfalls einen Zollsatz von 15 Prozent für Autos erhalten könnte. Der Automobilsektor war einer der Hauptstreitpunkte in den Handelsgesprächen zwischen den USA und der EU, da der Block versucht, eine Befreiung von den derzeitigen US-Zöllen in Höhe von 25 Prozent auf diesen Sektor zu erreichen. Die Financial Times hatte zuerst berichtet, dass die USA und die EU kurz vor einer Einigung über einen Basiszoll von 15 Prozent stehen.

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN +++++

DEUTSCHE BÖRSE (19:00)

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das zweite Quartal (in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis je Aktie in Euro, Bilanzierung nach IFRS):

. PROG PROG PROG

2. QUARTAL 2025 2Q25 ggVj Zahl 2Q24

Nettoerlöse 1.491 +3% 12 1.450

Operative Kosten 617 +3% 12 601

EBITDA 879 +4% 12 848

Ergebnis nach Steuern/Dritten k.A. -- -- 499

Ergebnis je Aktie 2,71 -0,4% 12 2,72

MTU AERO ENGINES (08:00)

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das zweite Quartal (in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis je Aktie in Euro, Marge in Prozent, Bilanzierung nach IFRS):

. PROG PROG PROG

2. QUARTAL 2025 2Q25 ggVj Zahl 2Q24

Umsatz 2.027 +16% 13 1.740

Umsatz bereinigt 1.917 +9% 6 1.754

EBIT bereinigt 300 +19% 13 252

EBIT-Marge bereinigt 14,8 -- 13 14,5

Ergebnis nach Steuern bereinigt 215 +16% 13 185

Ergebnis je Aktie bereinigt 3,96 +17% 13 3,38

EBIT 258 +11% 6 232

Ergebnis nach Steuern 178 +10% 5 162

Ergebnis je Aktie 3,24 +9% 5 2,96

Free Cashflow 118 +31% 4 90

Weitere Termine:

07:00 CH/Nestle SA, Ergebnis 1H

07:00 CH/Roche Holding AG, Ergebnis 1H

07:00 FI/Nokia Corp, Ergebnis 1H

07:00 FR/BNP Paribas SA, Ergebnis 2Q

07:00 CH/STMicroelectronics NV, Ergebnis 2Q

07:00 DE/Vossloh AG, Ergebnis 1H

07:00 KR/Hyundai Motor Co, Ergebnis 2Q

08:00 GB/Anglo American plc, Production Report 2Q

08:00 GB/BT Group plc, Trading Update 1Q

08:00 GB/Reckitt Benckiser Group plc, Ergebnis 1H

08:00 GB/Vodafone Group plc, Trading Update 1Q

08:00 DE/LPKF Laser & Electronics SE, Ergebnis 1H

08:00 ES/Repsol SA, Ergebnis 2Q

08:00 GB/Lloyds Banking Group plc, Ergebnis 1H

08:00 GB/Relx plc, Ergebnis 1H

08:05 FR/Totalenergies SE, Ergebnis 1H

10:00 DE/Heidelberger Druckmaschinen AG, HV

12:30 US/Honeywell International Inc, Ergebnis 2Q

13:00 US/American Airlines Group Inc, Ergebnis 2Q

17:40 FR/Cie Generale des Etablissements Michelin SCA, Ergebnis 1H

17:50 FR/LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SA, Ergebnis 1H

17:50 FR/Carrefour SA, Ergebnis 1H

22:00 US/Intel Corp, Ergebnis 2Q

DIVIDENDENABSCHLAG

(bei deutschen Aktien und Aktien aus dem Stoxx- bzw. Euro-Stoxx-50-Index)

Unternehmen Dividende

Muehlbauer 1,50 EUR

Netfonds 0,35 EUR

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

- DE

08:00 GfK-Konsumklimaindikator Juli

PROGNOSE: -20,0

zuvor: -20,3

- FR

08:45 Geschäftsklimaindex Juli

PROGNOSE: 96

zuvor: 96

09:15 Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe

(1. Veröffentlichung) Juli

PROGNOSE: 49,6

zuvor: 49,6

Einkaufsmanagerindex gesamt (1. Veröffentlichung)

PROGNOSE: 49,0

zuvor: 49,2

09:15 Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe

(1. Veröffentlichung) Juli

PROGNOSE: 48,0

zuvor: 48,1

- DE

09:30 Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe

(1. Veröffentlichung) Juli

PROGNOSE: 50,0

zuvor: 49,7

Einkaufsmanagerindex gesamt (1. Veröffentlichung)

PROGNOSE: 50,7

zuvor: 50,4

09:30 Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe

(1. Veröffentlichung) Juli

PROGNOSE: 49,5

zuvor: 49,0

- EU

10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone

(1. Veröffentlichung) Juli

PROGNOSE: 50,8

zuvor: 50,5

10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Eurozone

(1. Veröffentlichung) Juli

PROGNOSE: 49,7

zuvor: 49,5

Einkaufsmanagerindex gesamt (1. Veröffentlichung)

PROGNOSE: 50,8

zuvor: 50,6

- GB

10:30 Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe

(1. Veröffentlichung) Juli

PROGNOSE: 53,0

zuvor: 52,8

10:30 Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe

(1. Veröffentlichung) Juli

PROGNOSE: 48,0

zuvor: 47,7

- TR

13:00 Türkische Zentralbank, Ergebnisse des geldpolitischen Rats

Leitzins

PROGNOSE: k.A.

zuvor: 46,00%

- EU

14:15 EU/EZB, Ergebnis der Ratssitzung

Einlagensatz

PROGNOSE: 2,00%

zuvor: 2,00%

- US

14:30 Chicago Fed National Activity Index (CFNAI) Juni

14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

PROGNOSE: 227.000

zuvor: 221.000

15:45 Einkaufsmanagerindex/PMI Service (1. Veröffentlichung) Juli

PROGNOSE: 53,2

zuvor: 52,9

15:45 Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe

(1. Veröffentlichung) Juli

PROGNOSE: 52,7

zuvor: 52,9

16:00 Neubauverkäufe Juni

PROGNOSE: +3,5% gg Vm

zuvor: -13,7% gg Vm

+++++ ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES +++++

Aktuell:

Index zuletzt +/- %

DAX Futures 24.617,00 +0,0%

E-Mini-Future S&P-500 6.364,40 +0,1%

E-Mini-Future Nasdaq-100 23.229,80 +0,3%

Nikkei-225 (Tokio) 41.818,32 +1,6%

Hang-Seng (Hongk.) 25.675,14 +0,5%

Schanghai-Comp. 3.602,76 +0,6%

Mittwoch:

DAX 24.240,82 +0,8%

DAX-Future 24.608,00 +2,1%

XDAX 24.518,53 +1,1%

MDAX 31.512,25 +1,2%

TecDAX 3.835,31 -0,9%

SDAX 17.919,44 +1,1%

Euro-Stoxx-50 5.344,25 +1,0%

Stoxx-50 4.523,16 +1,2%

Dow-Jones 45.010,29 +1,1%

S&P-500 6.358,91 +0,8%

Nasdaq Composite 21.020,02 +0,6%

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

EUROPA

Ausblick: Mit einem tendenziell freundlichen Aktienmarkt rechnen Händler am Donnerstag in Europa. Angesichts der Fülle an Informationen mit Quartalszahlen, der Zinsentscheidung bei der Europäischen Zentralbank (EZB), neuen Einkaufsmanager-Indizes und gleichzeitig der Hoffnung auf einen Zoll-Deal mit den USA, dürften sich die Börsen auf das Zoll-Thema konzentrieren. Berichte deuten auf einen 15-Prozent-Tarif für die EU hin, ähnlich wie für Japan. Nachdem US-Präsident Donald Trump die Börsen in der Vorwoche noch mit angedrohten 30 Prozent erschreckt hatte, dürfte dies für Erleichterung sorgen. Bei der EZB rechnen indes 91 Prozent der Marktteilnehmer mit keiner Zinssenkung . Zuletzt war der Einlagensatz bereits im Juni auf 2,00 Prozent gesenkt worden und liegt damit bereits auf aktuellen Inflationsniveaus. Dazu steht die neuen Einkaufsmanager-Indizes (PMI) rund um den Globus an. Getoppt wird die Informationsflut von vielen Quartalsdaten.

