MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

07.08.25 07:29 Uhr

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

===

+++++ TAGESTHEMA +++++

Siemens hat im abgelaufenen dritten Geschäftsquartal bei einem stark rückläufigen Gewinn im Softwaregeschäft in der Vorzeigesparte Digital Industries operativ weniger verdient. Die Prognose wurde jedoch bestätigt, wonach der Umsatz vergleichbar um 3 bis 7 Prozent wachsen und der Gewinn je Aktie vor Kaufpreisallokationen zwischen 10,40 bis 11 Euro liegen soll. Der Buchgewinn aus dem Innomotics-Verkauf sowie Effekte im Zusammenhang der Übernahme der Softwareunternehmen Altair und Dotmatics sind in der Prognose nicht enthalten. Letztere drückten den Gewinn je Aktie vor Kaufpreisallokationen im dritten Quartal um 15 Cent, er belief sich auf 2,78 Euro nach 2,66 Euro im Vorjahresquartal.

Nachfolgend die Drittquartalszahken und Konsensschätzungen (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Prozent):

BERICHTET PROG PROG

3. QUARTAL 3Q24/25 ggVj 3Q24/25 ggVj 3Q23/24

Auftragseingang 24.719 +25% 21.463 +8% 19.782

Umsatz 19.377 +3% 19.238 +2% 18.900

Vergleichbares Umsatzwachstum 5,0 -- 4,0 -- 5,0

Ergebnis nach Steuern/Dritten 2.046 +3% 1.802 -9% 1.980

Ergebnis je Aktie 2,61 +4% 2,30 -8% 2,51

Ergebnis je Aktie vor PPA 2,78 +5% 2,49 -6% 2,66

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN +++++

HENKEL (07:30)

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das zweite Quartal (in Millionen Euro, organisches Wachstum in Prozent):

PROG PROG PROG

2. QUARTAL 2Q25 ggVj Zahl 2Q24

Umsatz Konzern 5.283 -4% 11 5.496

- Adhesive Technologies 2.771 -1% 10 2.798

- Consumer Brands 2.485 -7% 10 2.662

Organische Umsatzentwicklung Konzern 0,8 -- 10 2,8

- Adhesive Technologies 1,5 -- 10 2,6

- Consumer Brands 0,0 -- 10 3,3

RHEINMETALL (07:30)

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das zweite Quartal (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro, Marge in Prozent):

PROG PROG PROG

2. QUARTAL 2025 2Q25 ggVj Zahl 2Q24

Umsatz 2.532 +13% 14 2.234

Operatives Ergebnis 283 +5% 14 270

Operative Ergebnismarge 11,2 -- 14 12,1

Ergebnis nach Steuern/Dritten 146 +135% 13 62

Ergebnis je Aktie 3,28 +6% 13 3,08

CARL ZEISS MEDITEC (07:00)

Nachfolgend die Konsensschätzungen für die ersten neun Monate (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro, Marge in Prozent):

PROG PROG PROG

9 Monate 9M24/25 ggVj Zahl 9M23/24

Umsatz 1.604 +8% 5 1.487

EBIT 168 +3% 5 163

EBIT-Marge 10,5 -- -- 10,9

Ergebnis nach Steuern/Dritten 98 -17% 4 118

Ergebnis je Aktie 1,12 -15% 4 1,32

GEA GROUP (07:30)

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das zweite Quartal (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro, Marge in Prozent):

PROG PROG PROG

2. QUARTAL 2025 2Q25 ggVj Zahl 2Q24

Auftragseingang 1.349 +5% 8 1.289

Umsatz 1.325 0% 9 1.323

EBITDA* 209 +4% 9 201

EBITDA-Marge* 15,7 -- 9 15,2

Ergebnis je Aktie 0,63 +7% 6 0,59

* vor Restrukturierungsaufwand

IONOS (09:00)

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das zweite Quartal (in Millionen Euro, Marge in Prozent):

PROG PROG PROG

2. QUARTAL 2Q25 ggVj Zahl 2Q24

Umsatz 434 +15% 5 379

EBITDA bereinigt 134 +19% 5 112

EBITDA-Marge bereinigt 30,8 -- 5 29,6

UNITED INTERNET (07:35)

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das zweite Quartal (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro):

PROG PROG PROG

2. QUARTAL 2025 2Q25 ggVj Zahl 2Q24

Umsatz 1.556 +1% 5 1.542

EBITDA 340 +5% 4 324

EBIT 175 +8% 4 161

Ergebnis vor Steuern 136 -- 3 -56

Ergebnis nach Steuern/Dritten 58 -- 3 -126

Ergebnis je Aktie unverwässert 0,33 -- 3 -0,73

1&1 (07:50)

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das zweite Quartal (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro):

. PROG PROG PROG

2. QUARTAL 2Q25 ggVj Zahl 2Q24

Umsatz 989 -0,3% 6 992

EBITDA 136 -6% 6 144

EBIT 55 -30% 5 78

Ergebnis nach Steuern 41 -23% 5 54

Ergebnis je Aktie 0,23 -23% 5 0,30

Weitere Termine:

07:00 DE/LEG Immobilien SE, Ergebnis 1H

07:00 DE/SMA Solar Technology AG, ausführliches Ergebnis 1H

07:00 DE/Aareal Bank AG, Ergebnis 2Q

07:30 DE/Scout24 SE, ausführliches Ergebnis 1H (15:00 Analystenkonferenz)

07:30 DE/Deutz AG, Ergebnis 1H (09:30 Telefonkonferenz)

07:30 DE/Dürr AG, Ergebnis 1H

07:30 DE/GFT Technologies SE, ausführliches Ergebnis 1H

07:30 DE/SGL Carbon SE, ausführliches Ergebnis 1H (14:00 Analystenkonferenz)

07:30 DE/Uniper SE, ausführliches Ergebnis 1H (11:00 PK; 08:30 Analystenkonferenz)

07:30 LU/SAF-Holland SE, ausführliches Ergebnis 1H

07:50 DE/Suss Microtec SE, ausführliches Ergebnis 1H

08:00 DE/Deutsche Beteiligungs AG, ausführliches Ergebnis 1H

08:00 DK/A.P. Moeller-Maersk A/S, Ergebnis 2Q (11:00 Analystenkonferenz

08:30 JP/Softbank Group Corp, Ergebnis 1Q

13:00 US/Conocophillips, Ergebnis 2Q

22:00 US/Expedia Group Inc, Ergebnis 2Q

DIVIDENDENABSCHLAG

(bei deutschen Aktien und Aktien aus dem Stoxx- bzw. Euro-Stoxx-50-Index)

Unternehmen Dividende

VIB Vermögen 0,04 EUR

Astrazeneca 0,76 GBP

Relx 0,19 GBP

Rolls-Royce 0,04 GBP

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

- DE

08:00 Handelsbilanz Juni

Handelsbilanz kalender- und saisonbereinigt

PROGNOSE: k.A.

zuvor: +18,4 Mrd Euro

Exporte

PROGNOSE: +0,3% gg Vm

zuvor: -1,4% gg Vm

Importe

PROGNOSE: +1,0% gg Vm

zuvor: -3,8% gg Vm

Produktion im produzierenden Gewerbe Juni

saisonbereinigt

PROGNOSE: -0,5% gg Vm

zuvor: +1,2% gg Vm

- GB

13:00 BoE, Ergebnis und Protokoll der Sitzung des geldpolitischen Rats

sowie geldpolitischer Bericht

Bank Rate

PROGNOSE: 4,00%

zuvor: 4,25%

- US

14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

PROGNOSE: 221.000

zuvor: 218.000

Produktivität ex Agrar (1. Veröffentlichung) 2Q

annualisiert

PROGNOSE: +2,0% gg Vq

1. Quartal. -0,8% gg Vq

Lohnstückkosten

PROGNOSE: +1,5% gg Vq

1. Quartal: +5,7% gg Vq

+++++ ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES +++++

Aktuell:

zuletzt +/- %

DAX Futures 24.128,00 +0,5%

E-Mini-Future S&P-500 6.382,00 +0,2%

E-Mini-Future Nasdaq-100 23.465,25 +0,2%

Nikkei-225 (Tokio) 40.999,90 +0,5%

Hang-Seng (Hongk.) 25.059,85 +0,6%

Schanghai-Comp. 3.639,89 +0,2%

Mittwoch:

DAX 23.924,36 +0,2%

DAX-Future 24.018,00 +0,4%

XDAX 23.952,16 +0,1%

MDAX 30.963,77 +0,4%

TecDAX 3.771,99 -0,7%

SDAX 17.020,72 -1,0%

Euro-Stoxx-50 5.263,29 +0,3%

Stoxx-50 4.419,39 -0,2%

Dow-Jones 44.193,12 +0,2%

S&P-500 6.345,06 +0,7%

Nasdaq Composite 21.169,42 +1,2%

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

EUROPA

Ausblick: Mit einer gut behaupteten Eröffnung rechnen Marktteilnehmer für die Sitzung am Donnerstag. Die Vorlagen sind zwar moderat freundlich, im Blick steht aber noch einmal vor allem die Berichtssaison mit Zahlen - in Deutschland unter anderem von Siemens, Deutsche Telekom und Allianz. Am Nachmittag rückt dann der wöchentliche US-Arbeitsmarktbericht in den Blick, "nach der schwachen Arbeitsmarktentwicklung im Juli noch stärker als sonst", so ein Marktteilnehmer. Derweil treten am Berichtstag die neuen Zölle in Kraft. Darüber hinaus hat US-Präsident Trump der Chipindustrie Zölle von 100 Prozent angedroht, falls die Unternehmen nicht in den USA investieren.

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

August 07, 2025 01:30 ET (05:30 GMT)