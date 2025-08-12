MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa
Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.
===
+++++ TAGESTHEMA +++++
Siemens hat im abgelaufenen dritten Geschäftsquartal bei einem stark rückläufigen Gewinn im Softwaregeschäft in der Vorzeigesparte Digital Industries operativ weniger verdient. Die Prognose wurde jedoch bestätigt, wonach der Umsatz vergleichbar um 3 bis 7 Prozent wachsen und der Gewinn je Aktie vor Kaufpreisallokationen zwischen 10,40 bis 11 Euro liegen soll. Der Buchgewinn aus dem Innomotics-Verkauf sowie Effekte im Zusammenhang der Übernahme der Softwareunternehmen Altair und Dotmatics sind in der Prognose nicht enthalten. Letztere drückten den Gewinn je Aktie vor Kaufpreisallokationen im dritten Quartal um 15 Cent, er belief sich auf 2,78 Euro nach 2,66 Euro im Vorjahresquartal.
Nachfolgend die Drittquartalszahken und Konsensschätzungen (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Prozent):
BERICHTET PROG PROG
3. QUARTAL 3Q24/25 ggVj 3Q24/25 ggVj 3Q23/24
Auftragseingang 24.719 +25% 21.463 +8% 19.782
Umsatz 19.377 +3% 19.238 +2% 18.900
Vergleichbares Umsatzwachstum 5,0 -- 4,0 -- 5,0
Ergebnis nach Steuern/Dritten 2.046 +3% 1.802 -9% 1.980
Ergebnis je Aktie 2,61 +4% 2,30 -8% 2,51
Ergebnis je Aktie vor PPA 2,78 +5% 2,49 -6% 2,66
+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN +++++
HENKEL (07:30)
Nachfolgend die Konsensschätzungen für das zweite Quartal (in Millionen Euro, organisches Wachstum in Prozent):
PROG PROG PROG
2. QUARTAL 2Q25 ggVj Zahl 2Q24
Umsatz Konzern 5.283 -4% 11 5.496
- Adhesive Technologies 2.771 -1% 10 2.798
- Consumer Brands 2.485 -7% 10 2.662
Organische Umsatzentwicklung Konzern 0,8 -- 10 2,8
- Adhesive Technologies 1,5 -- 10 2,6
- Consumer Brands 0,0 -- 10 3,3
RHEINMETALL (07:30)
Nachfolgend die Konsensschätzungen für das zweite Quartal (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro, Marge in Prozent):
PROG PROG PROG
2. QUARTAL 2025 2Q25 ggVj Zahl 2Q24
Umsatz 2.532 +13% 14 2.234
Operatives Ergebnis 283 +5% 14 270
Operative Ergebnismarge 11,2 -- 14 12,1
Ergebnis nach Steuern/Dritten 146 +135% 13 62
Ergebnis je Aktie 3,28 +6% 13 3,08
CARL ZEISS MEDITEC (07:00)
Nachfolgend die Konsensschätzungen für die ersten neun Monate (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro, Marge in Prozent):
PROG PROG PROG
9 Monate 9M24/25 ggVj Zahl 9M23/24
Umsatz 1.604 +8% 5 1.487
EBIT 168 +3% 5 163
EBIT-Marge 10,5 -- -- 10,9
Ergebnis nach Steuern/Dritten 98 -17% 4 118
Ergebnis je Aktie 1,12 -15% 4 1,32
GEA GROUP (07:30)
Nachfolgend die Konsensschätzungen für das zweite Quartal (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro, Marge in Prozent):
PROG PROG PROG
2. QUARTAL 2025 2Q25 ggVj Zahl 2Q24
Auftragseingang 1.349 +5% 8 1.289
Umsatz 1.325 0% 9 1.323
EBITDA* 209 +4% 9 201
EBITDA-Marge* 15,7 -- 9 15,2
Ergebnis je Aktie 0,63 +7% 6 0,59
* vor Restrukturierungsaufwand
IONOS (09:00)
Nachfolgend die Konsensschätzungen für das zweite Quartal (in Millionen Euro, Marge in Prozent):
PROG PROG PROG
2. QUARTAL 2Q25 ggVj Zahl 2Q24
Umsatz 434 +15% 5 379
EBITDA bereinigt 134 +19% 5 112
EBITDA-Marge bereinigt 30,8 -- 5 29,6
UNITED INTERNET (07:35)
Nachfolgend die Konsensschätzungen für das zweite Quartal (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro):
PROG PROG PROG
2. QUARTAL 2025 2Q25 ggVj Zahl 2Q24
Umsatz 1.556 +1% 5 1.542
EBITDA 340 +5% 4 324
EBIT 175 +8% 4 161
Ergebnis vor Steuern 136 -- 3 -56
Ergebnis nach Steuern/Dritten 58 -- 3 -126
Ergebnis je Aktie unverwässert 0,33 -- 3 -0,73
1&1 (07:50)
Nachfolgend die Konsensschätzungen für das zweite Quartal (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro):
. PROG PROG PROG
2. QUARTAL 2Q25 ggVj Zahl 2Q24
Umsatz 989 -0,3% 6 992
EBITDA 136 -6% 6 144
EBIT 55 -30% 5 78
Ergebnis nach Steuern 41 -23% 5 54
Ergebnis je Aktie 0,23 -23% 5 0,30
Weitere Termine:
07:00 DE/LEG Immobilien SE, Ergebnis 1H
07:00 DE/SMA Solar Technology AG, ausführliches Ergebnis 1H
07:00 DE/Aareal Bank AG, Ergebnis 2Q
07:30 DE/Scout24 SE, ausführliches Ergebnis 1H (15:00 Analystenkonferenz)
07:30 DE/Deutz AG, Ergebnis 1H (09:30 Telefonkonferenz)
07:30 DE/Dürr AG, Ergebnis 1H
07:30 DE/GFT Technologies SE, ausführliches Ergebnis 1H
07:30 DE/SGL Carbon SE, ausführliches Ergebnis 1H (14:00 Analystenkonferenz)
07:30 DE/Uniper SE, ausführliches Ergebnis 1H (11:00 PK; 08:30 Analystenkonferenz)
07:30 LU/SAF-Holland SE, ausführliches Ergebnis 1H
07:50 DE/Suss Microtec SE, ausführliches Ergebnis 1H
08:00 DE/Deutsche Beteiligungs AG, ausführliches Ergebnis 1H
08:00 DK/A.P. Moeller-Maersk A/S, Ergebnis 2Q (11:00 Analystenkonferenz
08:30 JP/Softbank Group Corp, Ergebnis 1Q
13:00 US/Conocophillips, Ergebnis 2Q
22:00 US/Expedia Group Inc, Ergebnis 2Q
DIVIDENDENABSCHLAG
(bei deutschen Aktien und Aktien aus dem Stoxx- bzw. Euro-Stoxx-50-Index)
Unternehmen Dividende
VIB Vermögen 0,04 EUR
Astrazeneca 0,76 GBP
Relx 0,19 GBP
Rolls-Royce 0,04 GBP
+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++
- DE
08:00 Handelsbilanz Juni
Handelsbilanz kalender- und saisonbereinigt
PROGNOSE: k.A.
zuvor: +18,4 Mrd Euro
Exporte
PROGNOSE: +0,3% gg Vm
zuvor: -1,4% gg Vm
Importe
PROGNOSE: +1,0% gg Vm
zuvor: -3,8% gg Vm
Produktion im produzierenden Gewerbe Juni
saisonbereinigt
PROGNOSE: -0,5% gg Vm
zuvor: +1,2% gg Vm
- GB
13:00 BoE, Ergebnis und Protokoll der Sitzung des geldpolitischen Rats
sowie geldpolitischer Bericht
Bank Rate
PROGNOSE: 4,00%
zuvor: 4,25%
- US
14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)
PROGNOSE: 221.000
zuvor: 218.000
Produktivität ex Agrar (1. Veröffentlichung) 2Q
annualisiert
PROGNOSE: +2,0% gg Vq
1. Quartal. -0,8% gg Vq
Lohnstückkosten
PROGNOSE: +1,5% gg Vq
1. Quartal: +5,7% gg Vq
+++++ ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES +++++
Aktuell:
zuletzt +/- %
DAX Futures 24.128,00 +0,5%
E-Mini-Future S&P-500 6.382,00 +0,2%
E-Mini-Future Nasdaq-100 23.465,25 +0,2%
Nikkei-225 (Tokio) 40.999,90 +0,5%
Hang-Seng (Hongk.) 25.059,85 +0,6%
Schanghai-Comp. 3.639,89 +0,2%
Mittwoch:
DAX 23.924,36 +0,2%
DAX-Future 24.018,00 +0,4%
XDAX 23.952,16 +0,1%
MDAX 30.963,77 +0,4%
TecDAX 3.771,99 -0,7%
SDAX 17.020,72 -1,0%
Euro-Stoxx-50 5.263,29 +0,3%
Stoxx-50 4.419,39 -0,2%
Dow-Jones 44.193,12 +0,2%
S&P-500 6.345,06 +0,7%
Nasdaq Composite 21.169,42 +1,2%
+++++ FINANZMÄRKTE +++++
EUROPA
Ausblick: Mit einer gut behaupteten Eröffnung rechnen Marktteilnehmer für die Sitzung am Donnerstag. Die Vorlagen sind zwar moderat freundlich, im Blick steht aber noch einmal vor allem die Berichtssaison mit Zahlen - in Deutschland unter anderem von Siemens, Deutsche Telekom und Allianz. Am Nachmittag rückt dann der wöchentliche US-Arbeitsmarktbericht in den Blick, "nach der schwachen Arbeitsmarktentwicklung im Juli noch stärker als sonst", so ein Marktteilnehmer. Derweil treten am Berichtstag die neuen Zölle in Kraft. Darüber hinaus hat US-Präsident Trump der Chipindustrie Zölle von 100 Prozent angedroht, falls die Unternehmen nicht in den USA investieren.
