Aktivisten besetzen Braunkohlebagger im Tagebau Hambach

26.09.25 08:12 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
RWE AG St.
37,42 EUR 0,21 EUR 0,56%
News
KERPEN (dpa-AFX) - Aktivisten haben im Tagebau Hambach einen Braunkohlebagger besetzt. Ein Polizeisprecher in Bergheim bestätigte eine Mitteilung der Gruppe. Nach deren Angaben steht ein Teil der Fließbänder des Tagebaus still.

Die Aktion richte sich gegen die bevorstehende Rodung eines Teils des Hambacher Forsts durch den Kohlekonzern RWE, um einen Yachthafen am Rand des Tagebaus zu bauen. Die Aktivisten befürchten eine Räumung und Rodung des besetzten "Sündenwalds" in den nächsten Wochen./fc/DP/stk

