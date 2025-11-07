RWE Aktie News: RWE steigt am Vormittag
Die Aktie von RWE gehört am Freitagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von RWE nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,4 Prozent auf 43,31 EUR.
Die Aktionäre schickten das Papier von RWE nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:07 Uhr 0,4 Prozent auf 43,31 EUR. Die RWE-Aktie zog in der Spitze bis auf 43,34 EUR an. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 43,26 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 35.576 RWE-Aktien.
Mit einem Kursgewinn bis auf 43,77 EUR erreichte der Titel am 06.11.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 1,06 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Anteilsschein verbuchte am 19.12.2024 Kursverluste bis auf 27,76 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die RWE-Aktie damit 56,02 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Im Jahr 2024 erhielten RWE-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,10 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,19 EUR. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die RWE-Aktie bei 44,83 EUR.
Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte RWE am 14.08.2025. Das EPS belief sich auf 0,91 EUR gegenüber 2,81 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 3,67 Mrd. EUR – eine Minderung von 20,07 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 4,59 Mrd. EUR eingefahren.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass RWE einen Gewinn von 2,13 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.
Nachrichten zu RWE AG St.
Analysen zu RWE AG St.
|Datum
|Rating
|Analyst
|04.11.2025
|RWE Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.10.2025
|RWE Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.10.2025
|RWE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.10.2025
|RWE Outperform
|Bernstein Research
|24.10.2025
|RWE Buy
|UBS AG
