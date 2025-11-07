DAX23.621 -0,5%Est505.587 -0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,61 -2,6%Nas23.054 -1,9%Bitcoin87.173 -0,7%Euro1,1550 ±0,0%Öl64,20 +1,0%Gold4.006 +0,7%
Notierung im Fokus

RWE Aktie News: RWE steigt am Vormittag

07.11.25 09:22 Uhr
RWE Aktie News: RWE steigt am Vormittag

Die Aktie von RWE gehört am Freitagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von RWE nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,4 Prozent auf 43,31 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
RWE AG St.
42,98 EUR -0,11 EUR -0,26%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktionäre schickten das Papier von RWE nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:07 Uhr 0,4 Prozent auf 43,31 EUR. Die RWE-Aktie zog in der Spitze bis auf 43,34 EUR an. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 43,26 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 35.576 RWE-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 43,77 EUR erreichte der Titel am 06.11.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 1,06 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Anteilsschein verbuchte am 19.12.2024 Kursverluste bis auf 27,76 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die RWE-Aktie damit 56,02 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2024 erhielten RWE-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,10 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,19 EUR. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die RWE-Aktie bei 44,83 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte RWE am 14.08.2025. Das EPS belief sich auf 0,91 EUR gegenüber 2,81 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 3,67 Mrd. EUR – eine Minderung von 20,07 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 4,59 Mrd. EUR eingefahren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass RWE einen Gewinn von 2,13 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur RWE-Aktie

DAX 40-Titel RWE-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in RWE von vor einem Jahr abgeworfen

So schätzen Analysten die RWE-Aktie ein

RWE-Aktie stärker: Bau des größten Batteriespeichers in Deutschland beginnt

Analysen zu RWE AG St.

DatumRatingAnalyst
04.11.2025RWE BuyJefferies & Company Inc.
28.10.2025RWE BuyGoldman Sachs Group Inc.
27.10.2025RWE OverweightJP Morgan Chase & Co.
27.10.2025RWE OutperformBernstein Research
24.10.2025RWE BuyUBS AG
