RWE Aktie News: RWE am Donnerstagvormittag mit Kursplus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagvormittag der Anteilsschein von RWE. Die RWE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,4 Prozent auf 42,75 EUR.

Die Aktie notierte um 09:06 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,4 Prozent auf 42,75 EUR zu. Die RWE-Aktie legte bis auf 42,90 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 42,87 EUR. Bisher wurden heute 56.019 RWE-Aktien gehandelt.

Bei einem Wert von 43,09 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (31.10.2025). Mit einem Zuwachs von mindestens 0,80 Prozent könnte die RWE-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 19.12.2024 bei 27,76 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die RWE-Aktie 54,00 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass RWE-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,19 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete RWE 1,10 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die RWE-Aktie bei 44,83 EUR.

Am 14.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS lag bei 0,91 EUR. Im letzten Jahr hatte RWE einen Gewinn von 2,81 EUR je Aktie eingefahren. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 20,07 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 4,59 Mrd. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 3,67 Mrd. EUR.

Experten taxieren den RWE-Gewinn für das Jahr 2025 auf 2,13 EUR je Aktie.

