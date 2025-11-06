DAX24.007 -0,2%Est505.663 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,93 -3,0%Nas23.500 +0,7%Bitcoin89.488 -1,0%Euro1,1518 +0,2%Öl64,32 +1,2%Gold4.013 +0,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Novo Nordisk A3EU6F BYD A0M4W9 Deutsche Telekom 555750 DroneShield A2DMAA Palantir A2QA4J TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Amazon 906866 Tesla A1CX3T Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 RENK RENK73 Lufthansa 823212 EVOTEC 566480 BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Unter 24.000er-Marke: DAX leichter -- Asiens Börsen legen zu -- Rheinmetall mit Umsatz- und Gewinnsteigerung -- Commerzbank, Zalando, Continental, Robinhood, Arm, Lucid, AMC im Fokus
Top News
ArcelorMittal-Aktie dreht ins Minus: Wegen EU-Schutz für Stahlindustrie mehr Gewinn erwartet ArcelorMittal-Aktie dreht ins Minus: Wegen EU-Schutz für Stahlindustrie mehr Gewinn erwartet
Novo Nordisk-Aktie auf Erholungskurs: So bewerten Experten die schwachen Quartalszahlen Novo Nordisk-Aktie auf Erholungskurs: So bewerten Experten die schwachen Quartalszahlen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
WisdomTree Europe Defence UCITS ETF. Der weltweit erste ETF, der sich der europäischen Verteidigungsindustrie widmet. Entdecken Sie EUDF
Notierung im Fokus

RWE Aktie News: RWE am Donnerstagvormittag mit Kursplus

06.11.25 09:22 Uhr
RWE Aktie News: RWE am Donnerstagvormittag mit Kursplus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagvormittag der Anteilsschein von RWE. Die RWE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,4 Prozent auf 42,75 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
RWE AG St.
42,46 EUR -0,15 EUR -0,35%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie notierte um 09:06 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,4 Prozent auf 42,75 EUR zu. Die RWE-Aktie legte bis auf 42,90 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 42,87 EUR. Bisher wurden heute 56.019 RWE-Aktien gehandelt.

Bei einem Wert von 43,09 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (31.10.2025). Mit einem Zuwachs von mindestens 0,80 Prozent könnte die RWE-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 19.12.2024 bei 27,76 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die RWE-Aktie 54,00 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass RWE-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,19 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete RWE 1,10 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die RWE-Aktie bei 44,83 EUR.

Am 14.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS lag bei 0,91 EUR. Im letzten Jahr hatte RWE einen Gewinn von 2,81 EUR je Aktie eingefahren. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 20,07 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 4,59 Mrd. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 3,67 Mrd. EUR.

Experten taxieren den RWE-Gewinn für das Jahr 2025 auf 2,13 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur RWE-Aktie

DAX 40-Titel RWE-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in RWE von vor einem Jahr abgeworfen

So schätzen Analysten die RWE-Aktie ein

RWE-Aktie stärker: Bau des größten Batteriespeichers in Deutschland beginnt

Ausgewählte Hebelprodukte auf RWE

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf RWE

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Dennis Diatel / Shutterstock.com

Nachrichten zu RWE AG St.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu RWE AG St.

DatumRatingAnalyst
04.11.2025RWE BuyJefferies & Company Inc.
28.10.2025RWE BuyGoldman Sachs Group Inc.
27.10.2025RWE OverweightJP Morgan Chase & Co.
27.10.2025RWE OutperformBernstein Research
24.10.2025RWE BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
04.11.2025RWE BuyJefferies & Company Inc.
28.10.2025RWE BuyGoldman Sachs Group Inc.
27.10.2025RWE OverweightJP Morgan Chase & Co.
27.10.2025RWE OutperformBernstein Research
24.10.2025RWE BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
14.08.2025RWE Market-PerformBernstein Research
06.08.2025RWE Market-PerformBernstein Research
28.07.2025RWE Market-PerformBernstein Research
25.07.2025RWE Market-PerformBernstein Research
23.06.2025RWE Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
05.02.2024RWE UnderweightBarclays Capital
21.10.2021RWE UnderweightJP Morgan Chase & Co.
12.11.2020RWE ReduceKepler Cheuvreux
13.08.2020RWE ReduceKepler Cheuvreux
15.05.2020RWE ReduceKepler Cheuvreux

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für RWE AG St. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen