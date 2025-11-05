DAX23.827 -0,5%Est505.629 -0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,84 +0,4%Nas23.349 -2,0%Bitcoin88.789 +0,3%Euro1,1491 ±0,0%Öl64,19 -0,3%Gold3.964 +0,8%
Notierung im Blick

RWE Aktie News: RWE verteidigt am Mittag Tendenz

05.11.25 12:04 Uhr
Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Mittwochmittag die Aktie von RWE. Im XETRA-Handel kam die RWE-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 42,42 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
RWE AG St.
42,34 EUR 0,00 EUR 0,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die RWE-Aktie wies um 11:47 Uhr kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 42,42 EUR. Zwischenzeitlich stieg die RWE-Aktie sogar auf 42,54 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die RWE-Aktie bisher bei 42,18 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 42,46 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten RWE-Aktien beläuft sich auf 329.889 Stück.

Am 31.10.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 43,09 EUR. 1,58 Prozent Plus fehlen der RWE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 19.12.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 27,76 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die RWE-Aktie derzeit noch 34,56 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2024 erhielten RWE-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,10 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,19 EUR. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 44,83 EUR aus.

Am 14.08.2025 legte RWE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,91 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,81 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 20,07 Prozent auf 3,67 Mrd. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 4,59 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 2,13 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu RWE AG St.

DatumRatingAnalyst
04.11.2025RWE BuyJefferies & Company Inc.
28.10.2025RWE BuyGoldman Sachs Group Inc.
27.10.2025RWE OverweightJP Morgan Chase & Co.
27.10.2025RWE OutperformBernstein Research
24.10.2025RWE BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
04.11.2025RWE BuyJefferies & Company Inc.
28.10.2025RWE BuyGoldman Sachs Group Inc.
27.10.2025RWE OverweightJP Morgan Chase & Co.
27.10.2025RWE OutperformBernstein Research
24.10.2025RWE BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
14.08.2025RWE Market-PerformBernstein Research
06.08.2025RWE Market-PerformBernstein Research
28.07.2025RWE Market-PerformBernstein Research
25.07.2025RWE Market-PerformBernstein Research
23.06.2025RWE Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
05.02.2024RWE UnderweightBarclays Capital
21.10.2021RWE UnderweightJP Morgan Chase & Co.
12.11.2020RWE ReduceKepler Cheuvreux
13.08.2020RWE ReduceKepler Cheuvreux
15.05.2020RWE ReduceKepler Cheuvreux

