DAX höher - über 24.000er-Marke -- US-Börsen fester -- Novo Nordisk enttäuscht bei Bilanz -- BMW steigert Gewinn -- Allianz, Amazon, Aurora Cannabis, Rüstungsaktien, AMD, DroneShield im Fokus
Ausblick: Lucid Group legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Ausblick: SoundHound AI gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Notierung im Fokus

RWE Aktie News: RWE tritt am Nachmittag auf der Stelle

05.11.25 16:08 Uhr
RWE Aktie News: RWE tritt am Nachmittag auf der Stelle

Die Aktie von RWE zeigt am Mittwochnachmittag wenig Änderung. Die RWE-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 42,46 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
RWE AG St.
42,45 EUR 0,11 EUR 0,26%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Mit einem Kurs von 42,46 EUR zeigte sich die RWE-Aktie im XETRA-Handel um 15:52 Uhr kaum verändert. Der Kurs der RWE-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 42,54 EUR zu. Der Kurs der RWE-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 42,02 EUR nach. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 42,46 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 793.607 RWE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 43,09 EUR markierte der Titel am 31.10.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Derzeit notiert die RWE-Aktie damit 1,46 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 19.12.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 27,76 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der RWE-Aktie liegt somit 52,95 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

RWE-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 1,10 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,19 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 44,83 EUR je RWE-Aktie an.

Am 14.08.2025 äußerte sich RWE zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,91 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 2,81 EUR je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig standen 3,67 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 20,07 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem RWE 4,59 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Den erwarteten Gewinn je RWE-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 2,13 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Dennis Diatel / Shutterstock.com

Nachrichten zu RWE AG St.

Analysen zu RWE AG St.

DatumRatingAnalyst
04.11.2025RWE BuyJefferies & Company Inc.
28.10.2025RWE BuyGoldman Sachs Group Inc.
27.10.2025RWE OverweightJP Morgan Chase & Co.
27.10.2025RWE OutperformBernstein Research
24.10.2025RWE BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
04.11.2025RWE BuyJefferies & Company Inc.
28.10.2025RWE BuyGoldman Sachs Group Inc.
27.10.2025RWE OverweightJP Morgan Chase & Co.
27.10.2025RWE OutperformBernstein Research
24.10.2025RWE BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
14.08.2025RWE Market-PerformBernstein Research
06.08.2025RWE Market-PerformBernstein Research
28.07.2025RWE Market-PerformBernstein Research
25.07.2025RWE Market-PerformBernstein Research
23.06.2025RWE Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
05.02.2024RWE UnderweightBarclays Capital
21.10.2021RWE UnderweightJP Morgan Chase & Co.
12.11.2020RWE ReduceKepler Cheuvreux
13.08.2020RWE ReduceKepler Cheuvreux
15.05.2020RWE ReduceKepler Cheuvreux

