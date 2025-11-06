RWE Aktie News: RWE am Donnerstagmittag im Plus
Die Aktie von RWE gehört am Donnerstagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die RWE-Papiere zuletzt 1,3 Prozent.
Die Aktionäre schickten das Papier von RWE nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 11:48 Uhr 1,3 Prozent auf 43,15 EUR. In der Spitze gewann die RWE-Aktie bis auf 43,21 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 42,87 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 493.409 RWE-Aktien.
Am 06.11.2025 erreichte der Anteilsschein mit 43,21 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 0,14 Prozent über dem aktuellen Kurs der RWE-Aktie. Am 19.12.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 27,76 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 35,67 Prozent unter dem aktuellen Kurs der RWE-Aktie.
Nach 1,10 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,19 EUR je RWE-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel der RWE-Aktie wird bei 44,83 EUR angegeben.
RWE gewährte am 14.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,91 EUR. Im Vorjahresviertel waren 2,81 EUR je Aktie erzielt worden. Mit einem Umsatz von 3,67 Mrd. EUR, gegenüber 4,59 Mrd. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 20,07 Prozent präsentiert.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 2,13 EUR je Aktie in den RWE-Büchern.
|Datum
|Rating
|Analyst
|04.11.2025
|RWE Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.10.2025
|RWE Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.10.2025
|RWE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.10.2025
|RWE Outperform
|Bernstein Research
|24.10.2025
|RWE Buy
|UBS AG
