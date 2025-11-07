DAX23.560 -0,7%Est505.580 -0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,49 -3,5%Nas23.054 -1,9%Bitcoin86.884 -1,0%Euro1,1562 +0,1%Öl63,98 +0,6%Gold4.004 +0,7%
RWE Aktie News: RWE am Mittag mit angezogener Handbremse

07.11.25 12:04 Uhr
Die Aktie von RWE zeigt am Freitagmittag wenig Änderung. Im XETRA-Handel kam die RWE-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 43,09 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
RWE AG St.
43,10 EUR 0,01 EUR 0,02%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Mit einem Kurs von 43,09 EUR zeigte sich die RWE-Aktie im XETRA-Handel um 11:48 Uhr kaum verändert. Den höchsten Stand des Tages erreichte die RWE-Aktie bisher bei 43,38 EUR. Das bisherige Tagestief markierte RWE-Aktie bei 42,95 EUR. Mit einem Wert von 43,26 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 214.994 RWE-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (43,77 EUR) erklomm das Papier am 06.11.2025. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 1,58 Prozent über dem aktuellen Kurs der RWE-Aktie. Am 19.12.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 27,76 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 35,58 Prozent.

RWE-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 1,10 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,19 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 44,83 EUR.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte RWE am 14.08.2025. Das EPS belief sich auf 0,91 EUR gegenüber 2,81 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 20,07 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 3,67 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 4,59 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je RWE-Aktie in Höhe von 2,13 EUR im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur RWE-Aktie

DAX 40-Titel RWE-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in RWE von vor einem Jahr abgeworfen

So schätzen Analysten die RWE-Aktie ein

RWE-Aktie stärker: Bau des größten Batteriespeichers in Deutschland beginnt

Bildquellen: Dennis Diatel / Shutterstock.com

Nachrichten zu RWE AG St.

DatumMeistgelesen
Analysen zu RWE AG St.

DatumRatingAnalyst
04.11.2025RWE BuyJefferies & Company Inc.
28.10.2025RWE BuyGoldman Sachs Group Inc.
27.10.2025RWE OverweightJP Morgan Chase & Co.
27.10.2025RWE OutperformBernstein Research
24.10.2025RWE BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
04.11.2025RWE BuyJefferies & Company Inc.
28.10.2025RWE BuyGoldman Sachs Group Inc.
27.10.2025RWE OverweightJP Morgan Chase & Co.
27.10.2025RWE OutperformBernstein Research
24.10.2025RWE BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
14.08.2025RWE Market-PerformBernstein Research
06.08.2025RWE Market-PerformBernstein Research
28.07.2025RWE Market-PerformBernstein Research
25.07.2025RWE Market-PerformBernstein Research
23.06.2025RWE Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
05.02.2024RWE UnderweightBarclays Capital
21.10.2021RWE UnderweightJP Morgan Chase & Co.
12.11.2020RWE ReduceKepler Cheuvreux
13.08.2020RWE ReduceKepler Cheuvreux
15.05.2020RWE ReduceKepler Cheuvreux

