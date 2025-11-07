RWE Aktie News: RWE am Mittag mit angezogener Handbremse
Die Aktie von RWE zeigt am Freitagmittag wenig Änderung. Im XETRA-Handel kam die RWE-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 43,09 EUR.
Werte in diesem Artikel
Mit einem Kurs von 43,09 EUR zeigte sich die RWE-Aktie im XETRA-Handel um 11:48 Uhr kaum verändert. Den höchsten Stand des Tages erreichte die RWE-Aktie bisher bei 43,38 EUR. Das bisherige Tagestief markierte RWE-Aktie bei 42,95 EUR. Mit einem Wert von 43,26 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 214.994 RWE-Aktien.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (43,77 EUR) erklomm das Papier am 06.11.2025. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 1,58 Prozent über dem aktuellen Kurs der RWE-Aktie. Am 19.12.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 27,76 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 35,58 Prozent.
RWE-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 1,10 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,19 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 44,83 EUR.
Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte RWE am 14.08.2025. Das EPS belief sich auf 0,91 EUR gegenüber 2,81 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 20,07 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 3,67 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 4,59 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je RWE-Aktie in Höhe von 2,13 EUR im Jahr 2025 aus.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur RWE-Aktie
DAX 40-Titel RWE-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in RWE von vor einem Jahr abgeworfen
So schätzen Analysten die RWE-Aktie ein
RWE-Aktie stärker: Bau des größten Batteriespeichers in Deutschland beginnt
Ausgewählte Hebelprodukte auf RWE
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf RWE
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: Dennis Diatel / Shutterstock.com
Nachrichten zu RWE AG St.
Analysen zu RWE AG St.
|Datum
|Rating
|Analyst
|04.11.2025
|RWE Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.10.2025
|RWE Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.10.2025
|RWE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.10.2025
|RWE Outperform
|Bernstein Research
|24.10.2025
|RWE Buy
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|04.11.2025
|RWE Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.10.2025
|RWE Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.10.2025
|RWE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.10.2025
|RWE Outperform
|Bernstein Research
|24.10.2025
|RWE Buy
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|14.08.2025
|RWE Market-Perform
|Bernstein Research
|06.08.2025
|RWE Market-Perform
|Bernstein Research
|28.07.2025
|RWE Market-Perform
|Bernstein Research
|25.07.2025
|RWE Market-Perform
|Bernstein Research
|23.06.2025
|RWE Market-Perform
|Bernstein Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|05.02.2024
|RWE Underweight
|Barclays Capital
|21.10.2021
|RWE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.11.2020
|RWE Reduce
|Kepler Cheuvreux
|13.08.2020
|RWE Reduce
|Kepler Cheuvreux
|15.05.2020
|RWE Reduce
|Kepler Cheuvreux
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für RWE AG St. nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen