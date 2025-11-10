DAX23.948 +1,6%Est505.656 +1,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,47 +4,7%Nas23.005 -0,2%Bitcoin91.755 +1,1%Euro1,1559 ±0,0%Öl63,76 +0,1%Gold4.082 +2,0%
Blick auf Aktienkurs

RWE Aktie News: RWE präsentiert sich am Mittag fester

10.11.25 12:04 Uhr
RWE Aktie News: RWE präsentiert sich am Mittag fester

Die Aktie von RWE gehört am Montagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die RWE-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,3 Prozent auf 43,28 EUR.

Die RWE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:48 Uhr in Grün und gewann 1,3 Prozent auf 43,28 EUR. Zwischenzeitlich stieg die RWE-Aktie sogar auf 43,37 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 43,01 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 271.016 RWE-Aktien umgesetzt.

Am 06.11.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 43,77 EUR an. Derzeit notiert die RWE-Aktie damit 1,12 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 27,76 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 35,86 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,19 EUR, nach 1,10 EUR im Jahr 2024. Analysten bewerten die RWE-Aktie im Durchschnitt mit 44,83 EUR.

RWE ließ sich am 14.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,91 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2,81 EUR je Aktie vermeldet. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 3,67 Mrd. EUR – eine Minderung von 20,07 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 4,59 Mrd. EUR eingefahren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 2,13 EUR je Aktie in den RWE-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu RWE AG St.

DatumRatingAnalyst
04.11.2025RWE BuyJefferies & Company Inc.
28.10.2025RWE BuyGoldman Sachs Group Inc.
27.10.2025RWE OverweightJP Morgan Chase & Co.
27.10.2025RWE OutperformBernstein Research
24.10.2025RWE BuyUBS AG
