Notierung im Fokus

RWE Aktie News: RWE am Freitagnachmittag in Rot

07.11.25 16:08 Uhr
RWE Aktie News: RWE am Freitagnachmittag in Rot

Die Aktie von RWE gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die RWE-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,6 Prozent auf 42,87 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
RWE AG St.
42,79 EUR -0,30 EUR -0,70%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie verlor um 15:53 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,6 Prozent auf 42,87 EUR. Der Kurs der RWE-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 42,79 EUR nach. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 43,26 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 610.890 RWE-Aktien den Besitzer.

Am 06.11.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 43,77 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 2,10 Prozent könnte die RWE-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Kursverluste drückten das Papier am 19.12.2024 auf bis zu 27,76 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 35,25 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenausschüttung für RWE-Aktionäre betrug im Jahr 2024 1,10 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,19 EUR belaufen. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 44,83 EUR an.

Am 14.08.2025 lud RWE zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. RWE hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,91 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2,81 EUR je Aktie gewesen. Umsatzseitig standen 3,67 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 20,07 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem RWE 4,59 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem RWE-Gewinn in Höhe von 2,13 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur RWE-Aktie

