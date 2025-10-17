Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

===

+++++ FEIERTAGSHINWEIS +++++

MONTAG: In Singapur bleiben die Börsen wegen des Feiertages Diwali geschlossen.

+++++ TAGESTHEMA +++++

Continental hat im dritten Quartal 2025 sowohl mit der bereinigten EBIT-Marge als auch mit dem bereinigten Free Cashflow die Markterwartungen übertroffen. Die bereinigte EBIT-Marge liegt mit rund 11,4 Prozent über den 9,5 Prozent der Marktprognose. Der bereinigte freie Cashflow beläuft sich auf rund 0,2 Milliarden (Konsens 113 Millionen) Euro. Den Konzernumsatz gab Conti mit rund 5,0 (Konsens 4,9) Milliarden Euro an. Die Prognose für das Gesamtjahr hat unverändert Bestand.

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN +++++

07:20 SE/Volvo AB, Ergebnis 3Q

13:00 US/American Express Co, Ergebnis 3Q

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

- EU

11:00 Verbraucherpreise September

Eurozone

PROGNOSE: +0,1% gg Vm/+2,2% gg Vj

Vorabschätzung: +0,1% gg Vm/+2,2% gg Vj

zuvor: +0,1% gg Vm/+2,0% gg Vj

Kernrate (ohne Energie, Nahrung, Alkohol, Tabak)

PROGNOSE: +0,1% gg Vm/+2,3% gg Vj

Vorabschätzung: +0,1% gg Vm/+2,3% gg Vj

zuvor: +0,3% gg Vm/+2,3% gg Vj

- US

15:15 Industrieproduktion und Kapazitätsauslastung September

Industrieproduktion

PROGNOSE: +0,1% gg Vm

zuvor: +0,1% gg Vm

Kapazitätsauslastung

PROGNOSE: 77,3%

zuvor: 77,4%

+++++ ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES +++++

Aktuell:

Index zuletzt +/- %

DAX Futures 24.072,00 -0,4%

E-Mini-Future S&P-500 6.636,00 -0,5%

E-Mini-Future Nasdaq-100 24.709,75 -0,5%

Nikkei-225 (Tokio) 47.655,14 -1,3%

Hang-Seng (Hongk.) 25.473,09 -1,6%

Schanghai-Comp. 3.877,20 -1,0%

Vortag:

DAX 24.272,19 +0,4%

DAX-Future 24.173,00 -0,6%

XDAX 24.072,01 -0,8%

MDAX 30.036,68 +0,8%

TecDAX 3.701,60 +1,2%

SDAX 17.017,88 +0,9%

Euro-Stoxx-50 5.652,01 +0,8%

Stoxx-50 4.777,63 +0,9%

Dow-Jones 45.952,24 -0,7%

S&P-500 6.629,07 -0,6%

Nasdaq Composite 22.562,54 -0,5%

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

EUROPA

Ausblick: Nach den Vortagesaufschlägen werden die Aktienmärkte im Minus erwartet. Ob Anleger mit der eingetrübten Stimmung sowie dem Wochenende vor der Tür erneut den Rücksetzer kaufen, bleibt abzuwarten. Während am vergangenen Freitag die Ankündigung von US-Präsidenten Donald Trump zu Extrazöllen auf US-Importe aus China die Stimmung belasteten, sind es aktuell faule Kredite bei US-Regionalbanken. Hier werden die Risiken für Ausfälle von Kreditportfolios nach den jüngsten Schlagzeilen nun höher eingestuft. Dies dürfte auch negative Spuren bei den europäischen Bankentiteln hinterlassen. Mit Risk-Off dürften defensive Sektoren dagegen besser als der Gesamtmarkt laufen. Anleihen legten deutlicher zu. Gold ist gefragt. Die Berichtssaison liefert überzeugende Geschäftszahlen von Essilorluxottica und Continental, die aber dem schwachen Gesamtmarkt keinen positiven Unterton verleihen dürften.

Rückblick: Fester - Positive Impulse lieferte die Bilanzsaison mit überzeugenden Geschäftszahlen von - unter anderem - Nestle und ABB. Bei Nestle (+9,3%) wurde neben der vermeldeten Wachstumsbelebung die geplante Umstrukturierung gefeiert, mit der der neue CEO den Nahrungsmittelkonzern wieder in die Spur bringen will. Sehr gut wurden die Geschäftszahlen von Docmorris (+7,4%) aufgenommen. Der Online-Apothekenbetreiber hatte mit dem Wachstum überzeugt und den Ausblick bekräftigt. ABB gaben trotz guter Zahlen anfängliche Gewinne ab und schlossen 0,6 Prozent im Minus. Beobachter vermuteten Gewinnmitnahmen nach dem guten Lauf der Aktie. Pernod Ricard (+4,2%) erholten sich nach ersten Aussagen zum vergangenen Quartal etwas. In der Aktie ist offensichtlich viel Negatives eingepreist gewesen, denn die vorgelegten Umsatzzahlen fielen noch schlechter als erwartet aus. Jefferies warnte, der erhoffte Aufschwung liege im Ungewissen.

DAX/MDAX/SDAX/TECDAX

Etwas fester - Das Schlusslicht im DAX stellte die Aktie von Merck mit minus 4 Prozent. "Der 2026er-Ausblick belastet", so Marktteilnehmer. Im MDAX gewannen Sartorius 7,6 Prozent. Das Unternehmen habe ein solides drittes Quartal verzeichnet und die Prognose für das Geschäftsjahr 2025 an das obere Ende angehoben, hieß es von Jefferies. Flatexdegiro blieben mit einem Plus von 4 Prozent auf Rekordkurs. Umsatz und Nettogewinn waren im dritten Quartal stärker als erwartet gestiegen. Von starken Geschäftszahlen sprach ein Marktteilnehmer auch mit Blick auf Dräger (+12,8%). Für die Aktie von Redcare Pharmacy ging es um 2,8 Prozent höher. Hier halfen gute Quartalszahlen des Schweizer Wettbewerbers Docmorris.

XETRA-NACHBÖRSE

Kursverluste der US-Börsen haben die Aktien nach unten gezogen. Nach Veröffentlichung vorläufiger Drittquartalszahlen stieg die Conti-Aktie um fast 3 Prozent. EBIT-Marge und Cashflow hatten auf bereinigter Basis die Erwartungen deutlich übertroffen.

USA - AKTIEN

Leichter - Der ungelöste Haushaltsstreit in den USA, der schwelende Handelsstreit mit China und die Befürchtung einer neuen Bankenkrise drückten auf die Kurse, wobei der ungebrochene KI-Boom die Verluste begrenzen half. Das globale Chipschwergewicht TSMC hatte erneut seinen Ausblick angehoben und sprach von einer KI-Nachfrage oberhalb der Annahmen. Nvidia gewannen 1,1 Prozent. Auch für Micron Technology (+5,5%) und Broadcom (+0,8%) ging es nach oben. Die beiden Regionalbanken Zions Bancorp und Western Alliance hatten von Problemen mit Kreditnehmern berichtet, was die Aktien der beiden um über 10 Prozent absacken ließ und den Sektor mit nach unten zog. Salesforce stiegen nach Bekanntgabe neuer mittelfristiger Finanzziele um 3,9 Prozent. J.B. Hunt (+22,2%) hatte für das dritte Quartal einen Gewinn ausgewiesen, der deutlich über den Schätzungen lag. United Airlines (-5,7%) übertraf die Erwartungen für das bereinigte Ergebnis des dritten Quartals und gab eine bessere Prognose ab als erwartet, aber der Umsatz lag leicht unter dem Analystenkonsens. Ein enttäuschender Ausblick drückte den Kurs von Hewlett Packard Enterprise um 10,1 Prozent. Travelers (-2,9%) verfehlte mit den gebuchten Nettoprämien die Konsensschätzungen knapp. Die Zahlen von Charles Schwab waren besser als erwartet. Die Aktie fiel mit der negativen Stimmung im Bankensektor um 1 Prozent.

USA - ANLEIHEN

Zinssenkungserwartungen und eine gestiegene Risioaversion ließen die Renditen nachgeben. Händler nannten daneben die Befürchtung von gehäuften Kreditausfällen bei Banken als Grund und verwiesen auf die Probleme von Zions Bancorp und Western Alliance. Die Zehnjahresrendite fiel um 7 Basispunkte auf 3,98 Prozent.

+++++ DEVISENMARKT +++++

Devisen zuletzt +/- % 0:00 Vortag Do, 17:15 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1711 +0,2% 1,1690 1,1677 +12,4%

EUR/JPY 175,63 -0,1% 175,85 176,12 +8,0%

EUR/CHF 0,9255 -0,1% 0,9269 0,9285 -1,1%

EUR/GBP 0,8706 +0,1% 0,8699 0,8694 +5,0%

USD/JPY 149,96 -0,3% 150,44 150,83 -3,9%

GBP/USD 1,3452 +0,1% 1,3436 1,3432 +7,1%

USD/CNY 7,1025 +0,0% 7,1014 7,1028 -1,4%

USD/CNH 7,1243 -0,0% 7,1255 7,1258 -2,8%

AUS/USD 0,6472 -0,2% 0,6486 0,6503 +5,2%

Bitcoin/USD 108.817,45 +0,3% 108.487,65 110.649,80 +17,2%

Auf dem Dollar lastete neben Zinssenkungsspekulationen auch die schwache Wirtschaftslage, die das am Vortag veröffentlichte Beige Book der US-Notenbank verdeutlicht habe, wie es hieß. Der Dollarindex fiel um 0,5 Prozent.

Der Dollar profitiert von der gestiegenen Risikoaversion am Morgen im asiatisch geprägten Geschäft nicht - der Dollar-Index sinkt um weitere 0,2 Prozent. Gefragt als vermeintlich sicherer Hafen ist dagegen der Yen. "Die Volatilität bei den Regionalbanken, kombiniert mit dem jüngsten Zusammenbruch des Subprime-Kreditgebers Tricolor, lässt Anleger an der allgemeinen Gesundheit der US-Kreditmärkte zweifeln", erläutert NAB-Devisenstratege Rodrigo Catril die gesunkene Risikoneigung.

+++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 57,20 57,46 -0,5% -0,26 -19,9%

Brent/ICE 60,97 61,06 -0,1% -0,09 -18,3%

Die Ölpreise gerieten stärker unter Druck, nachdem wider Erwarten ein Anstieg der US-Rohölvorräte gemeldet worden war. Aussagen von US-Präsident Donald Trump, wonach der indische Premierminister Narendra Modi zugesagt habe, die Käufe von russischem Öl einzustellen, stützten nicht. Das Barrel der US-Referenzsorte WTI verbilligte sich um 1,4 Prozent auf 57,46 Dollar.

