Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

+++++ FEIERTAGSHINWEIS +++++

FREITAG: In den USA findet wegen Thanksgiving nur ein verkürzter Handel statt (Aktienmarkt bis 19:00 Uhr MEZ und Anleihemarkt bis 20:00 Uhr MEZ).

+++++ TAGESTHEMA +++++

Solide japanische Wirtschaftsdaten vom Freitag verstärken die Argumente für eine Zinserhöhung durch die Bank of Japan (BoJ). Die trotz der Belastungen durch Zölle und Inflation robuste Industrieproduktion und der stabile Konsum deuten darauf hin, dass die Voraussetzungen für eine Wiederaufnahme der geldpolitischen Straffung gegeben sind. Die Verbraucherpreise aus Tokio ohne frische Lebensmittel, die als Frühindikator für die landesweiten Trends gelten, stiegen im November gegenüber dem Vorjahr um 2,8 Prozent. Dies entsprach dem Tempo vom Oktober und lag nur geringfügig über dem in einer Umfrage des Datenanbieters Quick unter Ökonomen erwarteten Anstieg von 2,7 Prozent. Die Energiepreise in der Stadt stiegen um 2,6 Prozent, da die staatlichen Subventionen ausliefen. Die anhaltende Inflation und der angespannte Arbeitsmarkt deuten darauf hin, dass "die Bank of Japan ihren Straffungszyklus in den nächsten Monaten wieder aufnehmen wird", sagte Marcel Thieliant, Leiter Asien-Pazifik bei Capital Economics. Ein weiterer Grund für eine Zinserhöhung ist der Yen, der in den vergangenen Wochen rapide an Wert verloren hat, was die Sorge um steigende Importpreise schürt. Die BoJ hat in diesem Jahr nur noch eine Chance zu handeln, bei ihrer Sitzung am 18. und 19. Dezember. Die Ökonomen sind sich uneinig, ob sie dann oder im ersten Monat des Jahres 2026 handeln wird. Die meisten Beobachter halten eine Zinserhöhung für so gut wie sicher. Die Einzelhandelsumsätze stiegen im Oktober um 1,7 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Die Einführung des Konjunkturpakets von Premierministerin Sanae Takaichi, das darauf abzielt, die Belastung durch steigende Lebenshaltungskosten zu mildern, könnte die Kauflaune der Verbraucher ankurbeln. Die Industrieproduktion stieg im Oktober gegenüber dem Vormonat um 1,4 Prozent, wie aus Regierungsdaten vom Freitag zudem hervorgeht. Damit hat die Dynamik nach dem Zuwachs im September um 2,6 Prozent nachgelassen, im Konsens hatten Beobachter aber einen Rückgang um 0,6 Prozent erwartet.

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN +++++

Im Laufe des Tages:

- FR/Vivendi SE, Urteil zur Aufspaltung

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

- DE

08:00 Einzelhandelsumsatz Oktober

saisonbereinigt real

PROGNOSE: +0,1% gg Vm

zuvor: 0,0% gg Vm

08:00 Import-/Exportpreise Oktober

Importpreise

PROGNOSE: 0,0% gg Vm/-1,6% gg Vj

zuvor: +0,2% gg Vm/-1,0% gg Vj

09:55 Arbeitsmarktdaten November

Arbeitslosenzahl saisonbereinigt

PROGNOSE: +7.500 gg Vm

zuvor: -1.000 gg Vm

Arbeitslosenquote saisonbereinigt

PROGNOSE: 6,3%

zuvor: 6,3%

14:00 Verbraucherpreise (vorläufig) November

PROGNOSE: -0,2% gg Vm/+2,3% gg Vj

zuvor: +0,3% gg Vm/+2,3% gg Vj

HVPI

PROGNOSE: -0,4% gg Vm/+2,4% gg Vj

zuvor: +0,3% gg Vm/+2,3% gg Vj

- FR

08:45 Verbraucherpreise (vorläufig) November

PROGNOSE: -0,1% gg Vm/+1,0% gg Vj

zuvor: +0,1% gg Vm/+0,9% gg Vj

HVPI

PROGNOSE: -0,1% gg Vm/+0,9% gg Vj

zuvor: +0,1% gg Vm/+0,8% gg Vj

- ES

09:00 HVPI und Verbraucherpreise (vorläufig) November

HVPI

PROGNOSE: +3,2% gg Vj

zuvor: +3,2% gg Vj

- IT

11:00 Verbraucherpreise (vorläufig) November

PROGNOSE: k.A:

zuvor: -0,3% gg Vm/+1,2%gg Vj

+++++ ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES +++++

Aktuell:

Index zuletzt +/- %

DAX Futures 23.834,00 -0,0%

E-Mini-Future S&P-500 6.822,40 +0,1%

E-Mini-Future Nasdaq-100 25.291,80 +0,2%

Nikkei-225 (Tokio) 50.210,39 +0,1%

Hang-Seng (Hongk.) 25.858,85 -0,3%

Shanghai-Comp. 3.882,28 +0,2%

Donnerstag:

DAX 23.767,96 +0,2%

DAX-Future 23.806,00 +0,3%

XDAX 23.769,02 +0,0%

MDAX 29.531,25 +1,1%

TecDAX 3.563,36 +1,0%

SDAX 16.540,29 +1,3%

Euro-Stoxx-50 5.653,17 -0,0%

Stoxx-50 4.788,10 -0,2%

Dow-Jones 47.427,12 +0,7% (Mi)

S&P-500 6.812,61 +0,7% (Mi)

Nasdaq Composite 23.214,69 +0,8% (Mi)

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

EUROPA

Ausblick: Mit einem wenig veränderten Start an Europas Börsen rechnen Händler am Freitag. Das ruhige Geschäft vom Vortag angesichts des US-Feiertages dürfte sich fortsetzen. Trotz eines verkürzten Handels an der Wall Street am Nachmittag dürften nicht viele Marktteilnehmer anwesend sei, da Thanksgiving nach Weihnachten der größte US-Familienfeiertag ist und für lange Wochenenden genutzt wird. Die Vorlagen aus Asien sind uneinheitlich, die Stimmung bleibt aber übergeordnet gut. Nach den jüngsten schwachen Wirtschaftsdaten aus den USA setzt der Markt auf eine US- Zinssenkung in zwei Wochen. Dies wurde verstärkt von Berichten, US-Präsident Trump könnte mit seinem Wirtschaftsberater, Kevin Hassett, einen weiteren seiner Getreuen als Spitzenkandidat für den Vorsitz der Federal Reserve einbringen. Lloyd Chan von der MUFG Bank kommentiert dazu: "Diese Entwicklungen haben die Markterwartungen einer dovishen Tendenz bei der Fed verstärkt". In den europäischen Ländern wie Deutschland, Frankreich, Spanien und Italien stehen die aktuellen Verbraucherpreise für November im Fokus. Für den Oktober werden auch noch deutsche Import- und Exportpreise bekannt gegeben. Diese Inflationsentwicklung in Europas größten Volkswirtschaften dürfte den Trend für die EZB vorgeben. Bei den Einzelaktien wird mit Spannung auf Vivendi geblickt, wo ein Gerichtsurteil zur Aufspaltung in vier Einzelunternehmen fallen soll.

Rückblick: Wegen Thanksgiving in den USA verlief das Geschäft erwartungsgemäß ereignislos. Mit Aufschlägen von 22,1 Prozent auf 8,11 Euro reagierten Allfunds auf das unverbindliche Übernahmeangebot der Deutschen Börse. Der Börsenbetreiber bietet 8,80 Euro je Aktie. In der Vergangenheit hatte Euronext (+0,5%) ein Gebot über 5,5 Milliarden Euro für Allfunds abgegeben, dieses aber später zurückgezogen. Deutsche Börse kamen von den Tageshochs zurück, schlossen aber noch immer 1,8 Prozent fester. Neue Geschäftszahlen von Remy Cointreau waren besser ausgefallen als erwartet. Das trieb die Aktie um 2,6 Prozent nach oben. Im Sog legten Pernod Ricard und Campari um bis zu 3,2 Prozent zu.

DAX/MDAX/SDAX/TECDAX

Gut behauptet - Der GfK-Konsumklimaindikator verpuffte impulslos. Die Verbraucherstimmung in Deutschland hat sich zum Jahresende stabilisiert, der Index fiel nahe der Prognose aus. Steil nach oben um 17 Prozent ging es für die Puma-Aktie. Hintergrund war wieder aufgekommene Übernahmefantasie. Laut einem Bericht soll es Interessenten aus Asien geben. Adidas profitierten nicht von den Puma-Spekulationen - das Papier schloss 0,5 Prozent fester. OHB schossen bei großen Umsätzen um 13 Prozent nach oben. Im Handel wurde über hohe Aufträge und einen möglichen Umsatzschub bei dem Raumfahrtunternehmen spekuliert. Bei einem Treffen des Ministerrats der europäischen Raumfahrtbehörde (ESA) ging es zuletzt um die Verteilung von 22 Milliarden Euro.

XETRA-NACHBÖRSE

Gegen 19.00 Uhr hat sich nicht viel getan. Bei Lang & Schwarz bewegte sich auch die Aktie der Deutschen Börse nicht mehr. Der Börsenbetreiber hatte kurz vor Xetra-Schluss ein unverbindlichesÜbernahmeangebot für Allfunds abgegeben.

USA - AKTIEN (Mittwoch)

Freundlich - Die aktuelle Rally ging in die vierte Runde. Für Rückenwind sorgte die jüngst wieder zurückgekehrte Erwartung einer weiteren Zinssenkung der Fed am 10. Dezember, die neue Nahrung erhielt. Dazu kamen laut Händlern die sich mehrenden Signale für Fortschritte bei den Friedensplänen für die Ukraine. Angeheizt wurde der neuerliche Zinssenkungsoptimismus vom Index der Einkaufsmanager aus Chicago, denn der stammte aus dem November und war damit anders als nachgereichte Daten wegen des vorherigen Regierungsstillstandes aktuell. Der Index stürzte ab und verfehlte die Markterwartungen um Längen. Auch der Konjunkturbericht "Beige-Book" stand Zinssenkungen nicht im Wege, die übrigen Daten spielten keine Rolle. Zuletzt wurde am Zinsterminmarkt eine Zinssenkung im Dezember mit einer Wahrscheinlichkeit von knapp 85 Prozent eingepreist. Dell hatte die Prognose angehoben und erwartet, dass sich die Lieferungen von KI-Servern mehr als verdoppeln würden. Für die Aktie ging es um 5,8 Prozent nach oben. HP sanken um 1,4 Prozent. Der Computer- und Druckerhersteller plant, bis zu 10 Prozent seiner Belegschaft abzubauen, während er weiter in KI investiert. Zudem enttäuschte der Jahresausblick. Workday hatte die Prognose erhöht. Die Aktie des Personalsoftwareanbieters sauste dennoch 7,9 Prozent tiefer, weil der Markt beim Ausblick auf ein stärkeres Signal für Wachstum gehofft hatte.

USA - ANLEIHEN (Mittwoch)

Die Zehnjahresrendite drehte mit Wetten auf Zinssenkungen nach den bereits zuletzt verbuchten Rückgängen erneut ins Minus und büßte 1 weiteren Basispunkt auf 3,99 Prozent ein. Damit sank die Rendite 10-jähriger US-Staatsanleihen unter die psychologisch bedeutsame Marke von 4 Prozent.

