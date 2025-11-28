DAX23.768 +0,2%Est505.653 ±-0,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,56 +0,1%Nas23.215 +0,8%Bitcoin78.876 +0,2%Euro1,1584 -0,1%Öl63,62 +0,4%Gold4.187 +0,7%
Evonik-Aktie: JPMorgan senkt Kursziel

28.11.25 08:01 Uhr
Evonik-Aktie: JPMorgan reduziert Kursziel und Ratings | finanzen.net

Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Evonik von 20 auf 14 Euro gesenkt und die Aktien von "Overweight" auf "Neutral" abgestuft.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Evonik AG
13,09 EUR -0,22 EUR -1,65%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Analyst Chetan Udeshi kappte seine Schätzungen für Evonik am Freitag nochmals deutlich und reagierte damit auf den zyklischen und strukturellen Druck, unter dem der Spezialchemiekonzern stehe. Damit gehe es ihnen wie dem Großteil der Branche, schrieb er mit Verweis auf seinen Ausblick auf 2026.

/rob/ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.11.2025 / 01:11 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.11.2025 / 01:20 / GMT

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

NEW YORK (dpa-AFX Broker)

Nachrichten zu Evonik AG

DatumMeistgelesen
Analysen zu Evonik AG

DatumRatingAnalyst
08:01Evonik NeutralJP Morgan Chase & Co.
24.11.2025Evonik HoldDeutsche Bank AG
12.11.2025Evonik Equal WeightBarclays Capital
11.11.2025Evonik SellGoldman Sachs Group Inc.
11.11.2025Evonik UnderperformJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
04.11.2025Evonik OverweightJP Morgan Chase & Co.
26.09.2025Evonik OverweightJP Morgan Chase & Co.
11.09.2025Evonik OverweightJP Morgan Chase & Co.
04.08.2025Evonik BuyDeutsche Bank AG
01.08.2025Evonik KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
08:01Evonik NeutralJP Morgan Chase & Co.
24.11.2025Evonik HoldDeutsche Bank AG
12.11.2025Evonik Equal WeightBarclays Capital
05.11.2025Evonik HaltenDZ BANK
05.11.2025Evonik HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
11.11.2025Evonik SellGoldman Sachs Group Inc.
11.11.2025Evonik UnderperformJefferies & Company Inc.
01.08.2025Evonik UnderperformJefferies & Company Inc.
18.06.2025Evonik UnderperformJefferies & Company Inc.
22.05.2025Evonik UnderperformJefferies & Company Inc.

