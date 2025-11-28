Evonik-Aktie: JPMorgan senkt Kursziel
Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Evonik von 20 auf 14 Euro gesenkt und die Aktien von "Overweight" auf "Neutral" abgestuft.
Werte in diesem Artikel
Analyst Chetan Udeshi kappte seine Schätzungen für Evonik am Freitag nochmals deutlich und reagierte damit auf den zyklischen und strukturellen Druck, unter dem der Spezialchemiekonzern stehe. Damit gehe es ihnen wie dem Großteil der Branche, schrieb er mit Verweis auf seinen Ausblick auf 2026.
/rob/ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.11.2025 / 01:11 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.11.2025 / 01:20 / GMT
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
NEW YORK (dpa-AFX Broker)
Weitere Evonik News
Bildquellen: Jonathan Weiss / Shutterstock.com
Nachrichten zu Evonik AG
Analysen zu Evonik AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|08:01
|Evonik Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|24.11.2025
|Evonik Hold
|Deutsche Bank AG
|12.11.2025
|Evonik Equal Weight
|Barclays Capital
|11.11.2025
|Evonik Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|11.11.2025
|Evonik Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|04.11.2025
|Evonik Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.09.2025
|Evonik Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.09.2025
|Evonik Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.08.2025
|Evonik Buy
|Deutsche Bank AG
|01.08.2025
|Evonik Kaufen
|DZ BANK
