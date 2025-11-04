DAX23.807 -1,4%Est505.607 -1,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,09 -0,8%Nas23.835 +0,5%Bitcoin90.662 -2,0%Euro1,1521 ±-0,0%Öl64,19 -1,0%Gold4.000 -0,1%
Rutsch unter 24.000 Punkte: DAX in Rot -- Asiens Börsen im MInus -- Palantir mit Umsatz- und Gewinnsprung -- FMC beschleunigt organisches Umsatzwachstum -- Nordex, Evonik, HUGO BOSS im Fokus
AKTIE IM FOKUS: Evonik schwach - JPMorgan: Sorge über 'Qualität' des Ergebnisses

04.11.25 08:43 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Evonik AG
14,35 EUR -0,17 EUR -1,17%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Negativ ist am Dienstag die vorbörsliche Reaktion auf die Quartalsbilanz von Evonik ausgefallen.

Auf Tradegate gaben die Papiere um ein Prozent nach auf 14,39 Euro im Vergleich zum Xetra-Schluss am Vortag. Sie näherten sich wieder dem Rekordtief von Mitte Oktober bei 14,17 Euro an.

Analyst Chetan Udeshi von JPMorgan wies in einer ersten Reaktion darauf hin, dass nach einer Gewinnwarnung im September das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) nun zwar nahe der Konsensschätzung liege.

Dies sei aber allein dem Segment "Other/Corporate" zu verdanken, während die beiden zentralen operativen Segmente schwach abgeschnitten hätten. Das werfe Fragen hinsichtlich der Qualität des Ergebnisses auf./bek/stk/zb

Analysen zu Evonik AG

DatumRatingAnalyst
09:11Evonik OverweightJP Morgan Chase & Co.
08:26Evonik HoldJefferies & Company Inc.
20.10.2025Evonik HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
26.09.2025Evonik HaltenDZ BANK
26.09.2025Evonik NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
09:11Evonik OverweightJP Morgan Chase & Co.
26.09.2025Evonik OverweightJP Morgan Chase & Co.
11.09.2025Evonik OverweightJP Morgan Chase & Co.
04.08.2025Evonik BuyDeutsche Bank AG
01.08.2025Evonik KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
08:26Evonik HoldJefferies & Company Inc.
20.10.2025Evonik HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
26.09.2025Evonik HaltenDZ BANK
26.09.2025Evonik NeutralUBS AG
26.09.2025Evonik NeutralGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
01.08.2025Evonik UnderperformJefferies & Company Inc.
18.06.2025Evonik UnderperformJefferies & Company Inc.
22.05.2025Evonik UnderperformJefferies & Company Inc.
12.05.2025Evonik UnderperformJefferies & Company Inc.
14.04.2025Evonik UnderperformJefferies & Company Inc.

