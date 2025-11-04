AKTIE IM FOKUS: Evonik schwach - JPMorgan: Sorge über 'Qualität' des Ergebnisses
Werte in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Negativ ist am Dienstag die vorbörsliche Reaktion auf die Quartalsbilanz von Evonik ausgefallen.
Auf Tradegate gaben die Papiere um ein Prozent nach auf 14,39 Euro im Vergleich zum Xetra-Schluss am Vortag. Sie näherten sich wieder dem Rekordtief von Mitte Oktober bei 14,17 Euro an.
Analyst Chetan Udeshi von JPMorgan wies in einer ersten Reaktion darauf hin, dass nach einer Gewinnwarnung im September das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) nun zwar nahe der Konsensschätzung liege.
Dies sei aber allein dem Segment "Other/Corporate" zu verdanken, während die beiden zentralen operativen Segmente schwach abgeschnitten hätten. Das werfe Fragen hinsichtlich der Qualität des Ergebnisses auf./bek/stk/zb
Alle: Alle Empfehlungen