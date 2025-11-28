10 vor 9

Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.

1. DAX kaum verändert erwartet

Der DAX pendelt vorbörslich zeitweise um die Nulllinie.

2. Börsen in Fernost mehrheitlich in Grün

In Tokio gewinnt der Nikkei 225 zeitweise um leichte 0,17 Prozent auf 50.253,91 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland notiert der Shanghai Composite unterdessen um 0,26 Prozent höher bei 3.885,23 Punkten.

In Hongkong zeigt sich der Hang Seng daneben mit einem leichten Minus von 0,27 Prozent bei 25.874,58 Punkten.

3. Delivery Hero-Aktie: Großaktionäre fordern strategische Überprüfung

Die Aktien von Delivery Hero haben am Donnerstagabend nach einem Bericht über Druck von Investoren auf das Management zugelegt. Der Essenlieferdienst stehe unter dem Druck mehrerer Großaktionäre, eine strategische Überprüfung durchzuführen, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen.

4. Deutsche Bank-Aktie: Financial Stability Board sieht geringeres systemisches Risiko

Die Deutschen Bank ist in der vom Financial Stability Board geführten Liste der systemisch wichtigen und global tätigen Banken eine Größenkategorie nach hinten gerückt.

5. 25% Aufwärtspotenzial für die Tesla-Aktie: Analyst glaubt an Robotaxis und hebt Kursziel an

Stifel-Analyst Stephen Gengaro sieht viel Potenzial für Tesla Fahrassistenzsystem Full Self-Driving sowie das Robotaxi-Geschäft und stellte diese Bereiche ins Zentrum einer Neubewertung.

6. Frieden für die Ukraine: Selenskyj stellt weitere Gespräche mit Trump in Aussicht

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj deutet für kommende Woche Verhandlungen auf höchster Ebene über ein Ende des Krieges in dem von Russland angegriffenen Land an.

7. Lieferkettenprobleme in China: Nexperia drängt auf schnelle Lösung

Nexperia hat den Druck auf seine chinesische Tochter erhöht, angesichts von Produktionsproblemen seiner Kunden die Produktion von Chips und deren Transport in der Lieferkette wiederherzustellen.

8. HENSOLDT-Aktie: Personalvorstand legt Amt aus gesundheitlichen Gründen nieder

HENSOLDT verliert seinen Personalvorstand Lars Immisch, der den Vorstand zum Jahreswechsel aus gesundheitlichen Gründen verlassen wird. Das teilte der Rüstungskonzern HENSODLT mit.

9. Ölpreise steigen

Die Ölpreise zogen etwas an. So verteuerte sich der WTI um 0,42 auf 59,07 Dollar, während Brent um 0,27 auf 63,66 Dollar stieg.

10. Euro verliert zum Dollar leicht

Der Euro kostet am Morgen 1,1585 US-Dollar und damit etwas weniger als am Vortag.