DAX23.735 -0,1%Est505.649 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,38 -1,3%Nas23.215 +0,8%Bitcoin78.731 +0,1%Euro1,1579 -0,2%Öl63,56 +0,3%Gold4.165 +0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 PUMA 696960 Siemens Energy ENER6Y DroneShield A2DMAA RENK RENK73 Bayer BAY001 Alphabet A (ex Google) A14Y6F Lufthansa 823212 Novo Nordisk A3EU6F Infineon 623100 Deutsche Telekom 555750 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Amazon 906866 Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX wenig bewegt -- Asiens Börsen mehrheitlich im Plus -- Delivery Hero-Großaktionäre fordern strategische Überprüfung -- Rüstungsaktien, Oracle, PUMA, TUI im Fokus
Top News
TUI-Aktie zuletzt kräftig erholt: Welche Faktoren den Kurs antreiben TUI-Aktie zuletzt kräftig erholt: Welche Faktoren den Kurs antreiben
JP Morgan Chase & Co. verleiht Deutsche Telekom-Aktie Overweight in jüngster Analyse JP Morgan Chase & Co. verleiht Deutsche Telekom-Aktie Overweight in jüngster Analyse
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
700 % in 7 Jahren: So schlägt Jan Beckers die Nasdaq
10 vor 9

Freitagshandel an der Börse: 10 wichtige Fakten

28.11.25 08:00 Uhr
Was heute an der Börse wichtig ist | finanzen.net

Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.

Werte in diesem Artikel
Indizes
DAX 40
23.746,4 PKT -21,6 PKT -0,09%
Charts|News|Analysen
Hang Seng
25.945,9 PKT 17,9 PKT 0,07%
Charts|News|Analysen
Nikkei 225
50.253,9 PKT 86,8 PKT 0,17%
Charts|News|Analysen
Shanghai Composite
3.875,3 PKT 11,1 PKT 0,29%
Charts|News|Analysen

Behalten Sie hier den kompletten aktuellen Handelstag im Auge.

Wer­bung

1. DAX kaum verändert erwartet

Der DAX pendelt vorbörslich zeitweise um die Nulllinie.

2. Börsen in Fernost mehrheitlich in Grün

In Tokio gewinnt der Nikkei 225 zeitweise um leichte 0,17 Prozent auf 50.253,91 Punkte.
Auf dem chinesischen Festland notiert der Shanghai Composite unterdessen um 0,26 Prozent höher bei 3.885,23 Punkten.
In Hongkong zeigt sich der Hang Seng daneben mit einem leichten Minus von 0,27 Prozent bei 25.874,58 Punkten.

3. Delivery Hero-Aktie: Großaktionäre fordern strategische Überprüfung

Die Aktien von Delivery Hero haben am Donnerstagabend nach einem Bericht über Druck von Investoren auf das Management zugelegt. Der Essenlieferdienst stehe unter dem Druck mehrerer Großaktionäre, eine strategische Überprüfung durchzuführen, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen. Zur Nachricht

Wer­bung

4. Deutsche Bank-Aktie: Financial Stability Board sieht geringeres systemisches Risiko

Die Deutschen Bank ist in der vom Financial Stability Board geführten Liste der systemisch wichtigen und global tätigen Banken eine Größenkategorie nach hinten gerückt. Zur Nachricht

5. 25% Aufwärtspotenzial für die Tesla-Aktie: Analyst glaubt an Robotaxis und hebt Kursziel an

Wer­bung

Stifel-Analyst Stephen Gengaro sieht viel Potenzial für Tesla Fahrassistenzsystem Full Self-Driving sowie das Robotaxi-Geschäft und stellte diese Bereiche ins Zentrum einer Neubewertung. Zur Nachricht

6. Frieden für die Ukraine: Selenskyj stellt weitere Gespräche mit Trump in Aussicht

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj deutet für kommende Woche Verhandlungen auf höchster Ebene über ein Ende des Krieges in dem von Russland angegriffenen Land an. Zur Nachricht

7. Lieferkettenprobleme in China: Nexperia drängt auf schnelle Lösung

Nexperia hat den Druck auf seine chinesische Tochter erhöht, angesichts von Produktionsproblemen seiner Kunden die Produktion von Chips und deren Transport in der Lieferkette wiederherzustellen. Zur Nachricht

8. HENSOLDT-Aktie: Personalvorstand legt Amt aus gesundheitlichen Gründen nieder

HENSOLDT verliert seinen Personalvorstand Lars Immisch, der den Vorstand zum Jahreswechsel aus gesundheitlichen Gründen verlassen wird. Das teilte der Rüstungskonzern HENSODLT mit. Zur Nachricht

9. Ölpreise steigen

Die Ölpreise zogen etwas an. So verteuerte sich der WTI um 0,42 auf 59,07 Dollar, während Brent um 0,27 auf 63,66 Dollar stieg.

10. Euro verliert zum Dollar leicht

Der Euro kostet am Morgen 1,1585 US-Dollar und damit etwas weniger als am Vortag.

Bildquellen: Sergieiev / Shutterstock.com

Mehr zum Thema DAX 40

09:27Börse Frankfurt: DAX zum Start in Rot
09:17Börse: Störung bei CME, Dax stagniert, Deliver-Hero-Aktie unter Druck
09:16Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax winkt starke Woche und negative November-Bilanz
09:13DAX - Verlaufshoch am 50er-EMA und kurze Korrektur?
09:12Milliardenauftrag an Siemens: Stadler Rail legt Rekurs gegen SBB-Entscheid ein
09:11DAX setzt Verschnaufpause fort - wenig Bewegung am Freitag
09:08Der ING Morning Call vom 28. November mit Christian Zoller
08:37DAX – Hürde voraus
mehr