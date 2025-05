Nachfolgend die Erstquartalszahlen und -konsensschätzungen (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro):

Wer­bung Wer­bung

BERICHTET PROG PROG

1. QUARTAL 1Q25 ggVj 1Q25 ggVj 1Q24

Erträge 3.072 +12% 2.953 +7% 2.747

Zinsüberschuss 2.071 -3% 2.025 -5% 2.126

Provisionsüberschuss 1.012 +6% 983 +3% 951

Risikovorsorge 123 +62% 151 +99% 76

Verwaltungsaufwand 1.618 +8% 1.580 +6% 1.496

Operatives Ergebnis 1.227 +13% 1.124 +4% 1.084

Eigenkapitalrendite (RoTE) 11,1 -- 8,9 -- 10,5

Ergebnis vor Steuern 1.187 +10% 1.062 -2% 1.083

Wer­bung Wer­bung

Ergebnis nach Steuern/Dritten 834 +12% 698 -7% 747

Ergebnis je Aktie 0,73 +18% 0,58 -6% 0,62

Für das laufende Jahr rechnet die Bank weiterhin mit einem Gewinn von 2,4 Milliarden Euro bzw. 2,8 Milliarden Euro ohne Restrukturierungskosten. Im Vorjahr hatte sie 2,68 Milliarden verdient. Die Nettozinserträge sollen 7,7 bis 7,9 Milliarden Euro erreichen, der Provisionsüberschuss um 7 Prozent zulegen.

VW

ruft in den USA seinen elektrischen Retro-Kleinbus ID. Buzz in den USA zurück, weil die Rückbank nicht über ausreichend Sicherheitsgurte nach US-Vorschriften verfügt.

KRONES

Nachfolgend die Erstquartalszahlen und -konsensschätzungen (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro):

Wer­bung Wer­bung

BERICHTET PROG PROG

1. QUARTAL 2025 1Q25 ggVj 1Q25 ggVj 1Q24

Auftragseingang 1.436 -3% 1.419 -4% 1.483

Umsatz 1.410 +13% 1.387 +11% 1.247

EBITDA 149 +19% 145 +15% 125

EBITDA-Marge 10,6 -- 10,4 -- 10,1

Ergebnis nach Steuern/Dritten 76 +15% 77 +16% 66

Ergebnis je Aktie 2,40 +15% 2,47 +19% 2,08

Für die Ziele im Gesamtjahr sieht sich Krones auf Kurs - trotz erhöhter geopolitischer und makroökonomischer Unsicherheiten und der Zollkonflikte - und will weiterhin den Umsatz um 7 bis 9 Prozent steigern. Das Unternehmen prognostiziert weiterhin ein EBITDA-Marge von 10,2 bis 10,8 Prozent.

COMPUGROUP MEDICAL

Der Finanzinvestor CVC Capital Partners hält nach dem Vollzug des öffentlichen Erwerbsangebots für Compugroup Medical eine Beteiligung von 24,27 Prozent an dem Anbieter von Software für die Medizinbranche. CVC plant vereinbarungsgemäß ein öffentliches Delisting-Erwerbsangebot in Höhe von 22,00 Euro in bar pro Aktie abzugeben. ENEL

hat im ersten Quartal von seinem integrierten Geschäft auf der iberischen Halbinsel und in der Region Americas profitiert und seine Jahresprognose bestätigt und wies einen Nettogewinn von 2,0 (Vorjahr: 1,83) Milliarden Euro aus. Auf bereinigter Basis stieg der Reingewinn um 1,5 Prozent auf 2,0 Milliarden Euro. Das EBITDA erhöhte sich um 5,3 Prozent auf 5,97 Milliarden Euro, bereinigt um 1,7 Prozent auf 5,97 Milliarden Euro. Der Umsatz stieg dank höherer Stromerzeugungsmengen und des Verkaufs von Rohstoffen auf dem Großhandelsmarkt um fast 14 Prozent auf 22,07 Milliarden Euro.

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/ros/mpt/gos

(END) Dow Jones Newswires

May 09, 2025 01:33 ET (05:33 GMT)