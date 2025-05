+++++ DEVISENMARKT +++++

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Vortag Do, 18:10 % YTD

EUR/USD 1,1319 +0,3% 1,1282 1,1281 +9,5%

EUR/JPY 162,40 -0,1% 162,54 162,39 -0,1%

EUR/CHF 0,9354 +0,0% 0,9350 0,9353 +0,0%

EUR/GBP 0,8414 +0,1% 0,8406 0,8404 +2,1%

USD/JPY 143,47 -0,4% 144,08 143,95 -8,7%

GBP/USD 1,3453 +0,2% 1,3422 1,3423 +7,1%

USD/CNY 7,1858 -0,1% 7,1912 7,1885 -0,3%

USD/CNH 7,1973 -0,1% 7,2045 7,2036 -1,8%

AUS/USD 0,6438 +0,4% 0,6411 0,6416 +4,0%

Bitcoin/USD 110.787,85 -0,1% 110.848,25 111.486,65 +16,4%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

Der Dollar konnte sich nach seinen jüngsten Verlusten als Folge der zunehmenden Bedenken über die Schuldentragfähigkeit der USA etwas berappeln, parallel zur Entspannung am zuvor unter Stress stehenden Anleihemarkt. Der Euro kam um 0,4 Prozent auf 1,1281 Dollar zurück.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

ROHÖL zuletzt VT-Schluss +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 60,74 60,80 -0,1% -0,06 -13,2%

Brent/ICE 64,04 64,03 +0,0% 0,01 -13,3%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

Beim Öl tat sich wenig. Tendenziell bremste weiter der am Vortag gemeldete unerwarteten Anstieg der US-Ölvorräte, daneben auch der etwas festere Dollar. Die Ölpreise gaben ein halbes Prozent nach.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 3.319,69 3.297,15 +0,7% 22,54 +26,4%

Silber (Spot) 29,31 29,32 -0,0% -0,01 +5,6%

Platin (Spot) 963,33 960,09 +0,3% 3,24 +9,0%

Kupfer 4,66 4,65 +0,2% 0,01 +14,8%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

Beim Gold kam es nach den jüngsten Aufschlägen zu Gewinnmitnahmen. Das Edelmetall war zuletzt als sicherer Hafen stark gesucht gewesen. Die Feinunze verbilligte sich um 0,8 Prozent bzw. 26 Dollar auf 3.291.

+++++ MELDUNGEN SEIT DONNERSTAG 17.30 UHR +++++

KONJUNKTUR GROßBRITANNIEN

Der Pessimismus unter den britischen Verbrauchern hat in diesem Monat etwas nachgelassen, was wahrscheinlich auf die Rücknahme einiger US-Handelszölle und die jüngste Zinssenkung der Bank of England zurückzuführen ist. Das Verbrauchervertrauen verbesserte sich im Mai um drei Punkte auf minus 20, wie aus dem monatlichen Index der Forschungsgruppe GfK hervorgeht. Der Anstieg wurde durch leichte Verbesserungen bei der Einschätzung der Verbraucher hinsichtlich ihrer persönlichen Finanzen und der allgemeinen Wirtschaftslage im kommenden Jahr angetrieben.

US-BANKEN / STABLECOIN

Die größten US-Banken prüfen offenbar, einen gemeinsamen Stablecoin herauszugeben. Wie informierte Personen sagen, seien an den Gesprächen bisher Unternehmen beteiligt, die sich im Miteigentum von JPMorgan Chase, Bank of America, Citigroup, Wells Fargo und anderen großen Geschäftsbanken befinden. Die Gespräche befänden sich in einem frühen, konzeptionellen Stadium und könnten sich noch ändern, so die Personen.

RHEINMETALL/LEONARDO/INDRA

Indra Sistemas will sich an einem von Rheinmetall und Leonardo gegründeten Joint Venture zur Produktion von Panzern und gepanzerten Fahrzeugen beteiligen. Wie mit den Gesprächen vertraute Personen sagten, hat eine Delegation des spanischen Verteidigungs- und Technologiekonzerns dies dem Vorstandsvorsitzenden von Leonardo, Roberto Cingolani, bei einem Treffen in Rom vor zwei Wochen mitgeteilt. Das Gemeinschaftsunternehmen namens Leonardo Rheinmetall Military Vehicles war im Oktober angekündigt worden. Rheinmetall-Chef Armin Papperger und Cingolani befürworten laut einer der informierten Personen die Aufnahme von Indra als Partner sowie die Übertragung eines Teils der Joint-Venture-Arbeiten auf das spanische Unternehmen.

ROCHE

Die US-Arzneimittelbehörde FDA hat das Medikament Susvimo von Roche für die Behandlung der diabetischen Retinopathie, einer Erkrankung, die zu Erblindung führen kann, zugelassen. Die Erkrankung betrifft fast 10 Millionen Menschen in den USA und mehr als 100 Millionen Menschen weltweit.

