DAX23.704 +0,3%ESt505.387 +0,5%Top 10 Crypto16,10 ±-0,0%Dow46.108 +1,4%Nas22.043 +0,7%Bitcoin98.301 -0,1%Euro1,1733 ±-0,0%Öl65,80 -0,8%Gold3.650 +0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Oracle 871460 RENK RENK73 SAP 716460 Klarna A414N7 Tesla A1CX3T Novo Nordisk A3EU6F Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 HENSOLDT HAG000 Deutsche Telekom 555750 BYD A0M4W9 Deutsche Bank 514000 Bayer BAY001
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX im Plus erwartet -- Asiens Börsen überwiegend freundlich -- Adobe-Prognose beflügelt Aktie -- Microsoft meldet vorläufigen Deal mit OpenAI -- Alibaba, Meta, Alphabet, Snap im Fokus
Top News
Alibaba-Aktie legt in Hongkong weiter kräftig zu: KI-Offensive treibt erneut an Alibaba-Aktie legt in Hongkong weiter kräftig zu: KI-Offensive treibt erneut an
Patentkönige: Diese Tech-Unternehmen melden die meisten Patente an Patentkönige: Diese Tech-Unternehmen melden die meisten Patente an
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
"600% Momentum-Strategie": Aktien hebeln und Gewinne maximieren - Jetzt das Kennenlernangebot sichern!

MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa -2-

12.09.25 07:29 Uhr

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold 3.655,29 3.634,10 +0,6% 21,19 +38,7%

Wer­bung

Silber 42,09 41,58 +1,2% 0,51 +42,6%

Platin 1.193,55 1.178,15 +1,3% 15,40 +35,7%

Kupfer 4,68 4,66 +0,4% 0,02 +13,8%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

(Angaben ohne Gewähr)

Der Goldpreis zeigte sich nach seiner jüngsten Rekordjagd volatil. Die Feinunze verbilligte sich um 0,2 Prozent auf 3.635 Dollar. Auf der einen Seite wurden Gewinne mitgenommen, auf der anderen Seite schwächte die Zinssenkungsfantasie den Dollar und sorgte damit für Rückenwind. Daneben sehe man eine erstarkende Nachfrage nach Gold durch die weltweiten Zentralbanken, um sich vom Dollar zu diversifizieren, hieß es im Handel.

+++++ MELDUNGEN SEIT VORTAG 17.30 UHR +++++

US-HANDELSPOLITIK

Die USA wollen nach den Worten von Handelsminister Howard Lutnick ein Handelsabkommen mit Indien abschließen, obwohl die Vereinigten Staaten bereits hohe Zölle und Strafzölle für den Kauf von Öl aus Russland verhängt haben. "Wir werden uns um Indien kümmern. Sie müssen ihren Markt öffnen und aufhören, russisches Öl zu kaufen", sagte Lutnick. Er wies darauf hin, dass Indien vor dem Einmarsch Russlands in der Ukraine nur 1 Prozent seines Öls aus Russland bezogen habe - nun seien es 40 Prozent. Die USA haben Indien einige der höchsten Zölle auferlegt - 50 Prozent, einschließlich der 25 Prozent Strafzölle für seine Käufe von russischem Öl.

Wer­bung

DAIMLER BUSES

Dem Bushersteller reichen die Produktionskapazitäten in Europa nicht aus, weshalb das Unternehmen nun einen Auftragsfertiger gesucht und gefunden hat. Der türkische Nutzfahrzeug-Spezialist Otokar produziert von September 2026 an den Stadtbus Mercedes-Benz Conecto. (FAZ)

ZF

Bei dem finanziell angeschlagenen Autozulieferer laufen die Gespräche über eine Restrukturierung der Antriebssparte Division E. Dabei zieht der Vorstand nun auch Partnerschaften bei einzelnen Produkten in Betracht: ZF spreche mit den Arbeitnehmern auch über Teilpartnerschaften für Elektromotoren und Wechselrichter, sagte der zuständige Vorstand Mathias Miedreich der Wirtschaftswoche.

ADOBE

Der Softwarehersteller hat im dritten Quartal seines Geschäftsjahres 2024/25 dank der KI-Nachfrage mehr verdient als erwartet und den Ausblick für das Gesamtjahr erneut erhöht. Der bereinigte Gewinn belief sich auf 5,31 (Vorjahr: 4,65) US-Dollar je Aktie bei einem Umsatz von 5,99 (5,41) Milliarden Dollar. Analysten hatten einen Gewinn von 5,18 Dollar je Anteilsschein bei einem Erlös von 5,92 Milliarden US-Dollar geschätzt. Das Nettoergebnis lag bei 1,77 (1,68) Milliarden Dollar.

Wer­bung

MICROSOFT / OPENAI

die beiden Unternehmen haben sich auf eine Verlängerung ihrer Partnerschaft geeinigt. Damit scheint sich das zuletzt schwierige Verhältnis des Softwareriesen zum KI-Startup entspannt zu haben. OpenAI könnte dies den Weg zur Umwandlung in ein gewinnorientiertes Unternehmen erleichtern.

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/ros/cbr/flf

(END) Dow Jones Newswires

September 12, 2025 01:30 ET (05:30 GMT)