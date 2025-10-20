Die Ratingagentur Standard & Poor's (S&P) hat die Bonitätsnote Frankreichs auf A+ von AA- gesenkt. "Trotz der Vorlage des Haushaltsentwurfs für 2026 im Parlament in dieser Woche bleibt die Unsicherheit hinsichtlich der Staatsfinanzen Frankreichs hoch", so die Begründung.

GROSSBRITANNIEN - Geldpolitik

Die Bank of England sollte nach Aussage zwei ihrer Notenbanker in Anbetracht der hartnäckig hohen Inflation bei der Senkung ihres Leitzinses vorsichtiger vorgehen.

UKRAINE-KRIEG

US-Präsident Trump hofft, dass die Ukraine keine Tomahawk-Langstreckenraketen von den USA benötigt. Bei seinem Treffen mit dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj am Freitag im Weißen Haus sagt er: "Um ehrlich zu sein, wäre es mir viel lieber, wenn der Krieg vorbei wäre......Ich glaube, Präsident Selenskyj will, dass es erledigt wird, und ich glaube, Präsident Putin will, dass es jetzt erledigt wird". Nach dem Treffen sagte Trump, er plane, Putin in den kommenden Wochen separat in Ungarn zu treffen, um ein Friedensabkommen auszuhandeln.

USA - Zollpolitik

Die USA erheben ab dem 1. November Zölle in Höhe von 25 Prozent auf schwere Lkw und Lkw-Teile sowie Zölle in Höhe von 10 Prozent auf Busse, wie US-Präsident Trump am Freitag in einer Durchführungsverordnung bekanntgab.

LUFTHANSA

prüft infolge hoher Steuern und Gebühren eine drastische Kürzung des innerdeutschen Flugangebots, wie CEO Carsten Spohr der Welt am Sonntag sagte. Der Flugbetrieb innerhalb Deutschlands sei in einigen Bereichen nicht mehr wirtschaftlich, weil sich seit 2019 die staatlichen Standortkosten verdoppelt hätten. "Es geht um rund hundert innerdeutsche Flüge pro Woche, die im kommenden Sommer nochmals wegfallen könnten", so Spohr.

HOLCIM

übernimmt den Duisburger Baustoffkonzern Xella von der Kapitalbeteiligungsgesellschaft Lone Star. Der Transaktionswert liegt bei 1,85 Milliarde Euro. Die Übernahme soll sich bei Holcim bereits im ersten Jahr positiv auf den Gewinn auswirken.

KERING / L'OREAL

Der Gucci-Mutterkonzern Kering führt Gespräche über den Verkauf seiner Kosmetiksparte an L'Oréal, wie informierte Personen sagten. Der Wert des Geschäftsbereichs werde dabei auf rund 4 Milliarden Dollar geschätzt.

