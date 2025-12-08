Chinas Exporte sind im November stärker gestiegen als erwartet und haben sich von dem Rückgang im Oktober erholt. Die Ausfuhren erhöhten sich im November um 5,9 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum und machten damit den Rückgang von 1,1 Prozent im Oktober wieder wett, wie die Allgemeine Zollverwaltung am Montag mitteilte. Volkswirte hatten mit einem Wachstum von 3,4 Prozent gerechnet. Die Importe stiegen im November im Jahresvergleich um 1,9 Prozent, nach einem Anstieg von 1,0 Prozent im Oktober.

Wer­bung Wer­bung

KONJUNKTUR JAPAN

Die japanische Wirtschaft ist im Zeitraum Juli bis September deutlicher als ursprünglich angenommen geschrumpft. Revidierte Daten bestätigten nun den ersten Rückgang der Wirtschaftsleistung seit sechs Quartalen. Ökonomen führen die Schwäche im dritten Quartal vor allem auf einen vorübergehenden Rückgang der Investitionen im Wohnungsbau zurück, der wiederum durch regulatorische Änderungen verursacht wurde. Das reale Bruttoinlandsprodukt schrumpfte im dritten Quartal auf annualisierter Basis um 2,3 Prozent. Die vorläufigen Schätzungen gingen von einem Rückgang um 1,8 Prozent aus. Auf Quartalsbasis schrumpfte die Wirtschaft um 0,6 Prozent, wie die revidierten Daten zeigen.

RHEINMETALL / SIEMENS

--Der Technologiekonzern Siemens und dessen Medizintechniktochter Siemens Healthineers arbeiten bei mehreren Projekten mit dem Rüstungsunternehmen Rheinmetall zusammen. Wie Rheinmetall gegenüber der Zeitung Welt am Sonntag bestätigte, hat Siemens bei den Werken des Konzerns in Weeze und Neuss in Nordrhein-Westfalen "zur Automatisierung verschiedener Fertigungsanlagen beigetragen". In dem Werk in Weeze stellt Rheinmetall Rumpfteile für den Kampfjet F-35 her. Siemens und Siemens Healthineers wollten sich gegenüber der Zeitung nicht zu der Kooperation mit Rheinmetall äußern.

MERCEDES-BENZ / LG ENERGY SOLUTION

LG Energy Solution hat einem Milliarden-Dollar-Deal mit der Mercedes-Benz Group über die Lieferung von Batterien für Elektrofahrzeuge veröffentlicht. LG Energy gab einen Auftrag im Wert von 1,4 Milliarden US-Dollar bekannt. Das Unternehmen soll den deutschen Autohersteller von März 2028 bis Juni 2035 in Europa und Nordamerika im E-Auto-Bereich mit Batterien versorgen. Der Auftragswert entspricht etwa 8 Prozent des Jahresumsatzes des südkoreanischen Batterieherstellers im Jahr 2024.

Wer­bung Wer­bung

TKMS

BERICHTET PROG PROG

GESCHÄFTSJAHR Gj24/25 ggVj Gj24/25 ggVj Gj23/24

Umsatz 2.200 +11% 2.154 +8% 1.987

EBIT bereinigt 131 +52% 120 +40% 86

EBIT-Marge bereinigt 6,0 -- 5,6 -- 4,3

Ergebnis nach Steuern 108 +23% -- -- 88

AUSBLICK 2025/26 - das Unternehmen erwartet:

- Umsatz: eine Spanne zwischen -1 und +2%

- EBIT bereinigt: bei einer Bandbreite von 100 bis 150 Mio Euro

Wer­bung Wer­bung

- alle Angaben in Millionen Euro, Marge in Prozent;

HORNBACH

hat im dritten Geschäftsquartal einen Einbruch seines bereinigten operativen Ergebnisses um mehr als ein Fünftel verzeichnet. Ein schwächer als erwartetes Umsatzwachstum habe die gestiegenen Kosten nicht vollständig kompensieren können, teilte der Baumarktkonzern mit, bestätigte aber seine Jahresprognose. Im Zeitraum September bis November stieg der Nettoumsatz auf Basis vorläufiger Zahlen um 2,2 Prozent auf 1,54 Milliarden Euro. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Adjusted EBIT) sank um 21,0 Prozent auf 27,3 Millionen Euro. Für das Geschäftsjahr 2025/26 erwartet Hornbach weiterhin einen Nettoumsatz auf oder leicht über dem Vorjahresniveau von 6,2 Milliarden Euro und ein bereinigtes EBIT auf dem Vorjahresniveau von 269,5 Millionen Euro mit einer maximalen Abweichung von 5 Prozent nach unten und nach oben. Zuletzt hatte der Konzern das bereinigte operative Ergebnis in der oberen Hälfte der Prognose-Bandbreite gesehen. Dies sei "aus heutiger Sicht nicht ausgeschlossen, jedoch derzeit nicht mehr das wahrscheinlichste Szenario", teilte Hornbach mit.

SPACEX

soll sich in Verhandlungen über den Verkauf von Insideraktien befinden. Der Deal würde den Wert des Raketen- und Satellitenherstellers von Elon Musk auf 800 Milliarden Dollar steigen lassen, sagten mit der Angelegenheit vertraute Personen. SpaceX würde damit OpenAI übertreffen, um das wertvollste private US-Unternehmen zu werden.

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/ros/flf

(END) Dow Jones Newswires

December 08, 2025 01:37 ET (06:37 GMT)