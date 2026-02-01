Der Euro zieht zum Pfund seit dem Vortag leicht an. Sterling könnte gegenüber dem Euro träge bleiben, sich aber weiterhin besser als der Dollar entwickeln, urteilt Nanalyst Marc Cogliatti von Validus Risk Management. Die politische Unsicherheit im Vereinigten Königreich bezüglich der Zukunft von Premierminister Keir Starmer halte an, während die knappe Abstimmung der Bank of England in der vergangenen Woche, die Zinssätze unverändert zu lassen, darauf hindeute, dass die nächste Zinssenkung früher als bisher erwartet erfolgen könnte, sagt er.

+++++ ROHSTOFFE +++++

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold 4.957,14 4.926,50 +0,6% 30,64 +17,7%

Silber 76,40 75,18 +1,6% 1,22 +18,3%

Platin 1.705,79 1.690,01 +0,9% 15,78 +3,0%

Kupfer 5,80 5,79 +0,2% 0,01 +4,6%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

(Angaben ohne Gewähr)

Der Goldpreis gab deutlich nach. Die Feinunze verlor 3,3 Prozent auf 4.914 Dollar. Das Edelmetall wurde von der schwindenden Aussicht auf Zinssenkungen in den USA belastet. Höhere Marktzinsen mindern die Attraktivität des zinslos gehaltenen Edelmetalls.

ÖL

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 62,51 62,65 -0,2% -0,14 +12,8%

Brent/ICE 67,39 67,52 -0,2% -0,13 +14,2%

Der überraschend starke Anstieg der US-Rohölvorräte belastete die Ölpreise. Brent und WTI verbilligten sich um bis zu 2,7 Prozent. Die bislang ausgebliebene Eskalation des Konflikts zwischen den USA und dem Iran drückte ebenfalls die Preise.

+++++ MELDUNGEN SEIT VORTAG 17.30 UHR +++++

CAPGEMINI

erwartet für 2026 einen Wachstumsschub durch die Nachfrage im Bereich KI. Im vierten Quartal stieg der Umsatz währungsbereinigt um 11 Prozent. Im Gesamtjahr 2025 erzielte das Unternehmen einen Nettogewinn von 1,60 Milliarden Euro, was einem Rückgang von 4,2 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht - bei einem Umsatz, der um 1,7 Prozent auf 22,465 Milliarden Euro stieg. Analysten hatten einen Nettogewinn von 1,56 Milliarden Euro und einen Umsatz von 22,30 Milliarden Euro prognostiziert.

L'OREAL

erzielte 2025 einen Gesamtumsatz von 44,05 Milliarden Euro, was auf vergleichbarer Basis einem Anstieg von 1,3 Prozent gegenüber dem Vorjahr entsprach. Im vierten Quartal stieg der Umsatz um 1,5 Prozent auf 11,245 Milliarden Euro. Von Factset befragte Analysten hatten für das vierte Quartal einen Umsatz von 11,36 Milliarden Euro erwartet. Der Betriebsgewinn für 2025 stieg im Jahresvergleich um 2,4 Prozent auf 8,89 Milliarden Euro und lag damit knapp über den Analystenschätzungen von 8,88 Milliarden Euro. Die operative Marge stieg auf 20,2 von 20,0 Prozent.

SAFRAN

hat ihre Prognosen für 2028 angehoben und dies mit dem starken Aftermarket-Geschäft für zivile Triebwerke, einschließlich Wartung und Reparaturen sowie der wachsenden Nachfrage im Rüstungsbereich begründet. 2025 wurde ein bereinigtes wiederkehrendes operatives Ergebnis von 5,20 Milliarden Euro erzielt, ein Plus von 26 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Zudem lag der bereinigte Nettogewinn bei 3,17 Milliarden Euro, was einem Anstieg von 3 Prozent im Vorjahresvergleich entspreche. Der bereinigte Umsatz stieg um 15 Prozent auf 31,33 Milliarden Euro.

APPLIED MATERIALS

hat im ersten Geschäftsquartal dank der stark steigenden Nachfrage im Bereich des Computings für Künstliche Intelligenz (KI) einen höheren Gewinn erzielt.

ANTHROPIC

Der Entwickler des Chatbots Claude hat 30 Milliarden US-Dollar bei Investoren wie GIC, Coatue, Founders Fund und Nvidia aufgenommen. Die Finanzierungsrunde bewertete Anthropic vor der Investition mit 350 Milliarden Dollar und versetzt das KI-Unternehmen in die Lage, weiterhin mit Wettbewerbern wie Google, Meta und OpenAI zu konkurrieren. "Claude wird für die Arbeitsweise von Unternehmen immer wichtiger", sagte Finanzvorstand Krishna Rao. "Wir werden diese Investition nutzen, um weiterhin die Produkte und Modelle für Unternehmen zu entwickeln, auf die sie sich verlassen." (Financial Times)

