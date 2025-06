Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

===

+++++ TAGESTHEMA +++++

Disney hat einen langwierigen Streit mit der Comcast-Sparte NBCUniversal über den fairen Wert von Hulu beigelegt. Disney kauft nun für weitere 438,7 Millionen Dollar den Anteil des Rivalen auf. Mit der Einigung wird der Wert von Comcasts 33-prozentiger Beteiligung an dem Streaming-Dienst auf 9,04 Milliarden Dollar veranschlagt. Disney hatte zuvor 8,6 Milliarden Dollar gezahlt, um NBCUniversal im Rahmen einer früheren Mindestbewertung von Hulu herauszukaufen. Der Wert von Hulu liegt deutlich unter dem, was NBCUniversal im Schiedsverfahren gefordert hatte, aber etwas über dem, was Disney als Wert angesetzt hatte. Hulu hat etwa 55 Millionen Abonnenten. Der Wert von Hulu war Gegenstand langer Verhandlungen, seit Disney im Jahr 2019 den größten Teil der Unterhaltungssparte von 21st Century Fox erwarb, wodurch das Unternehmen die Mehrheitskontrolle über Hulu erhielt. Beide Seiten erklärten am Montag, dass ein endgültiger fairer Wert ermittelt wurde, der auch die Bewertung eines dritten Gutachters einschließt. Es wird erwartet, dass die Zahlung den Gewinn von Disney schmälern wird, sie wird jedoch nicht im bereinigten Ergebnis berücksichtigt.

.+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

Keine wichtigen Daten angekündigt.

+++++ ÜBERSICHT INDIZES +++++

zuletzt +/- %

E-Mini-Future S&P-500 6.015,75 +0,1%

E-Mini-Future Nasdaq-100 21.834,50 +0,1%

S&P/ASX 200 (Sydney) 8.579,80 +0,8%

Nikkei-225 (Tokio) 38.279,13 +0,5%

Hang-Seng (Hongk.) 24.061,24 -0,5%

Schanghai-Comp. 3.372,58 -0,8%

Kospi (Seoul) 2.862,29 +0,2%

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

OSTASIEN (VERLAUF)

Freundlich -Die Hoffnung, dass sich die USA und China bei ihren Gesprächen über ihre zukünftigen Handelsbeziehungen annähern, sorgt weiter für Kauflaune. Die Verhandlungen gehen in London in den zweiten Tag und laut dem Wall Street Journal soll US-Präsident Trump bereit sein, Beschränkungen von Chipexporten nach China zu lockern. Im Gegenzug soll China angeboten haben, den Export dringend benötigter Seltener Erden wieder hochzufahren. Für die zukünftig zwischen beiden Ländern erhobenen Zölle, die Hauptgegenstand der Verhandlungen sind, wird das an den Aktienmärkten als positives Signal gewertet. In ganzer Breite ziehen die Indizes an, zusätzlich gestützt von leicht positiven Vorgaben der Wall Street. Zudem deuten die Futures der großen US-Indizes aktuell auf einen freundlichen Handelsstart am Dienstag hin. Wie schon an den Vortagen gehören Chipaktien zu den Favoriten. In Tokio sind Advantest weiter nicht zu bremsen, der Kurs zieht um gut 4 Prozent an. In gleicher Größe verteuern sich auch Renesas. Tokyo Electron legen um gut 1 Prozent. In Seoul ziehen SK Hynix um 1,1 Prozent an, während Samsung Electronics um 1 Prozent nachgeben, nachdem der große Rivale Apple am Vortag seine jährliche Entwicklerkonferenz abgehalten hatte und Neuerungen vorstellte, die am Markt eher mit Enttäuschung aufgenommen wurden.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

DJIA 42.761,76 -0,0% -1,11 +0,5%

S&P-500 6.005,88 +0,1% 5,52 +2,0%

NASDAQ Comp 19.591,24 +0,3% 61,28 +1,1%

NASDAQ 100 21.797,87 +0,2% 36,08 +3,6%

Montag Freitag

Umsatz NYSE (Aktien) 1.023 Mio 923 Mio

Gewinner 1.753 1.914

Verlierer 996 855

unverändert 93 79

Gut behauptet - Die US-chinesischen Handelsgespräche sorgten für vorsichtigen Optimismus. Solange keine Ergebnisse bekannt seien, wolle man sich aber auch nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, hieß es. US-Präsident Trump hat seine sogenannten reziproken Zölle gegen China noch bis zum 12. August ausgesetzt. Apple standen mit ihrer jährlichen Entwicklerkonferenz im Fokus. In ersten Kommentaren zeigten sich Experten über die Fortschritte beim Einsatz von KI auf den Geräten eher enttäuscht, der Kurs büßte 1,2 Prozent ein. In den vergangenen Woche hatte bereits das sich hinziehende Update für die künstliche Intelligenz der Sprachassistenz Siri die Aktie belastet. Für Qualcomm ging es um 3,6 nach oben. Der US-Chiphersteller übernimmt die britische Alphawave für 2,4 Milliarden Dollar. Enttäuschte Erwartungen, die Aktien von Robinhood Markets und AppLovin würden in den S&P-500-Index aufgenommen, drückten deren Kurse um 4,8 bzw. 4,2 Prozent. Nachdem Warner Bros. Discovery die Aufspaltung in zwei eigenständige Unternehmen angeküdnigt hatte, um so höhere Bewertungen an der Börse zu erzielen, legte der Kurs zunächst deutlich zu. Am Ende des Tages stand dann aber ein Minus von rund 3 Prozent. Analysten kritisierten, die Aufspaltung ändere nichts an der Schwäche des Geschäft. Sie könne sogar schaden, wenn der Fokus zu sehr auf das Finanzmanagement statt auf statt die Verfolgung neuer Wachstumsmöglichkeiten gelegt werde.

US-ANLEIHEN

Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen sank nach dem jüngsten Anstieg leicht um 2 Basispunkte auf 4,49 Prozent. Etwas blickten einige Akteure den in dieser Woche anstehenden Auktionen neuer Anleihen entgegen, nachdem jüngst eine Emission 20-jähriger Schuldtitel auf eine schwache Nachfrage gestoßen sei, hieß es.

DEVISEN

zuletzt +/- % 00:00 Mo, 09:23 % YTD

EUR/USD 1,1411 -0,1 1,1422 1,1424 +10,1%

EUR/JPY 164,94 -0,1 165,11 164,83 +1,2%

EUR/GBP 0,8425 -0,0 0,8429 0,8423 +1,9%

GBP/USD 1,3544 -0,0 1,3550 1,3563 +8,0%

USD/JPY 144,54 -0,0 144,56 144,28 -7,9%

USD/KRW 1.363,94 0,9 1.351,87 1.354,23 -7,8%

USD/CNY 7,1844 0,1 7,1764 7,1777 -0,4%

USD/CNH 7,1925 0,1 7,1828 7,1842 -1,9%

USD/HKD 7,8484 0,0 7,8476 7,8481 +1,0%

AUD/USD 0,6509 -0,1 0,6516 0,6516 +4,9%

NZD/USD 0,6046 0,0 0,6044 0,6047 +7,5%

BTC/USD 109.288,40 -0,6 109.990,20 105.560,50 +12,0%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Mit den nachgebenden Marktzinsen büßte der Dollar seine Freitagsaufschläge zum Teil wieder ein, der Dollarindex verlor 0,2 Prozent. Die besser als erwartet ausgefallenen US-Arbeitsmarktdaten böten keine nachhaltige Unterstützung, sagte MUFG-Analyst Lee Hardman. Die US-Wirtschaft bleibe wackelig, was den Greenback anfällig mache. Zudem seien Zinssenkungen im zweiten Halbjahr wahrscheinlich.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

zuletzt VT-Schluss +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 65,41 65,37 +0,1% +0,04 -9,9%

Brent/ICE 67,18 67,13 +0,1% +0,05 -10,9%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Die Erdölpreise zogen mit der Hoffnung auf eine Einigung im US-chinesischen Handelsstreit um rund 0,7 Prozent an. Die jüngste Fördererhöhung durch die Gruppe Opec+ schlug sich nach Einschätzung von Morgan Stanley noch nicht in einem signifikanten Produktionsanstieg nieder.

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold 3.318,57 3.328,10 -0,3% -9,53 +26,2%

Silber 32,02 32,17 -0,5% -0,15 +13,2%

Platin 1067,25 1071,41 -0,4% -4,16 +17,2%

Kupfer 4,87 4,93 -1,2% -0,06 +19,9%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Gold verteuerte sich je Feinunze um 0,5 Prozent. Sinkende Marktzinsen und die Dollarschwäche stützten.

+++++ MELDUNGEN SEIT MONTAG 20.00 UHR +++++

USA - Politik

Kalifornien hat am Montag die Trump-Regierung wegen ihrer Entscheidung verklagt, die Nationalgarde in Reaktion auf Proteste gegen die Abschiebung von Migranten nach Los Angeles zu entsenden. Der US-Bundesstaat bezeichnete den Einsatz der Truppen als verfassungswidrig.

===

