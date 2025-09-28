intensiviert seine Bemühungen um Investoren und Partner, um den Konzern nach jahrelangen Verlusten wieder auf Kurs zu bringen. Wie mit der Sache vertraute Personen berichten, führt CEO Lip-Bu Tan Gespräche mit Apple und dem Auftragsfertiger TSMC über mögliche Beteiligungen oder Kooperationen. Bereits im Sommer hatten SoftBank 2 Milliarden Dollar und Nvidia 5 Milliarden Dollar in Intel investiert.

TIKTOK

US-Präsident Trump hat am Donnerstag einen Erlass unterzeichnet, der den Weg für eine Einigung über die Zukunft von TikTok zwischen den USA und China bereiten soll. Ziel ist es, die App trotz des im vergangenen Jahr von Kongress beschlossenen Verbots weiter in den USA betreiben zu können. Vizepräsident Vance betonte, das Abkommen solle sowohl die Fortführung von TikTok sichern als auch den Datenschutz der Amerikaner garantieren. Besonders wichtig sei dabei die Kontrolle über den Empfehlungsalgorithmus, der künftig von einer US-Einheit und US-Investoren gesteuert werden solle. China muss der Vereinbarung jedoch noch zustimmen.

