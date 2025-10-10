DAX24.611 +0,1%Est505.626 -0,4%MSCI World4.333 -0,1%Top 10 Crypto16,54 ±0,0%Nas23.025 -0,1%Bitcoin105.078 -0,2%Euro1,1574 +0,1%Öl65,03 -0,3%Gold3.973 -0,1%
MORNING BRIEFING - USA/Asien -2-

10.10.25 07:43 Uhr

Für das Rettungspaket für Argentinien sicnd wichtige Einzelheiten beschlossen worden. "Heute haben wir direkt argentinische Pesos gekauft", sagte US-Finanzminister Scott Bessent in einem Beitrag auf X und fügte hinzu, dass die USA auch Pläne für einen Währungstausch über 20 Milliarden Dollar abgeschlossen haben. Die Vereinbarung würde Argentinien Zugang zu dringend benötigten US-Dollar verschaffen, um seine schnell schwächer werdende Währung zu stützen. "Das US-Finanzministerium ist bereit, sofort alle außergewöhnlichen Maßnahmen zu ergreifen, die notwendig sind, um den Märkten Stabilität zu bieten", sagte Bessent.

GENERAL MOTORS

bringt ein neues Modell seines Chevrolet Bolt auf den Markt, das im kommenden Jahr einen Großteil seines Absatzvolumens bei Elektrofahrzeugen ausmachen soll. Der Konzern kündigte an, dass der 2027 Chevrolet Bolt Anfang nächsten Jahres für einen begrenzten Zeitraum zu einem Einstiegspreis von 29.990 US-Dollar an Kunden ausgeliefert wird. Eine günstigere Version werde später im Modelljahr zu einem Einstiegspreis von 28.995 US-Dollar erhältlich sein.

LOCKHEED MARTIN

erhöht seine vierteljährliche Dividende um 15 Prozent. Die Ausschüttung werde von 3,30 auf 3,45 Dollar pro Aktie angehoben, wie der US-Rüstungskonzern mitteilte. Dies entspreche einer Rendite von 2,7 Prozent auf der Grundlage des Schlusskurses der Aktie vom Donnerstag. Die Dividende war zuletzt im Oktober 2024 von 3,15 auf 3,30 Dollar angehoben worden. Lockheed Martin teilte außerdem mit, dass der Board den Rückkauf von Stammaktien im Wert von bis zu 2 Milliarden Dollar genehmigt habe.

SALESFORCE

wird Apromore übernehmen, einen Anbieter von Prozessintelligenzsoftware. Eine entsprechende Vereinbarung unterzeichneten jetzt beide Seiten, die finanziellen Bedingungen der Transaktion wurden nicht genannt.

