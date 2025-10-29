DAX24.279 -0,1%Est505.704 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,28 +1,3%Nas23.827 +0,8%Bitcoin97.474 +0,6%Euro1,1634 -0,2%Öl64,66 +0,3%Gold3.995 +1,4%
Heute im Fokus
Vor Fed-Entscheid: DAX zurückhaltend erwartet -- Börsen in Fernost ziehen an -- BASF-Zahlen leicht über Erwartungen -- Mercedes-Benz erleidet Gewinneinbruch -- NVIDIA, BVB, adidas im Fokus
Top News
Ausblick: Knorr-Bremse mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
RWE-Aktie: Bau des größten Batteriespeichers in Deutschland beginnt
MORNING BRIEFING - USA/Asien -2-

29.10.25 07:44 Uhr

Der Hauptlieferant von High-Bandwidth-Memory-Produkten für Nvidia, hat im dritten Quartal einen Rekordgewinn erzielt. Kräftige Investitionen großer globaler Tech-Konzerne in künstliche Intelligenz heizten die Nachfrage nach den technisch anspruchsvollen KI-Chips weiter an.

VISA

hat den Umsatz im vierten Quartal des Geschäftsjahres gesteigert, gestützt von stabilen Verbraucherausgaben, die für ein höheres Zahlungsvolumen sorgten. Visa verzeichnete einen Gewinn von 5,09 (Vorjahr: 5,32) Milliarden Dollar. Bereinigt um bestimmte einmalige Posten lag der bereinigte Gewinn pro Aktie laut FactSet bei 2,98 Dollar und damit knapp über den von Analysten erwarteten 2,97 US-Dollar. Der Umsatz stieg um 12 Prozent auf 10,72 Milliarden Dollar. Analysten hatten mit 10,62 Milliarden gerechnet. Das Zahlungsverkehrsvolumen stieg um 9 Prozent.

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/gos/ros

(END) Dow Jones Newswires

October 29, 2025 02:45 ET (06:45 GMT)