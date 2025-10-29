Der Hauptlieferant von High-Bandwidth-Memory-Produkten für Nvidia, hat im dritten Quartal einen Rekordgewinn erzielt. Kräftige Investitionen großer globaler Tech-Konzerne in künstliche Intelligenz heizten die Nachfrage nach den technisch anspruchsvollen KI-Chips weiter an.

VISA

hat den Umsatz im vierten Quartal des Geschäftsjahres gesteigert, gestützt von stabilen Verbraucherausgaben, die für ein höheres Zahlungsvolumen sorgten. Visa verzeichnete einen Gewinn von 5,09 (Vorjahr: 5,32) Milliarden Dollar. Bereinigt um bestimmte einmalige Posten lag der bereinigte Gewinn pro Aktie laut FactSet bei 2,98 Dollar und damit knapp über den von Analysten erwarteten 2,97 US-Dollar. Der Umsatz stieg um 12 Prozent auf 10,72 Milliarden Dollar. Analysten hatten mit 10,62 Milliarden gerechnet. Das Zahlungsverkehrsvolumen stieg um 9 Prozent.

