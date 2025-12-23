DAX24.308 +0,1%Est505.745 ±0,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,56 -1,5%Nas23.429 +0,5%Bitcoin74.300 -1,2%Euro1,1782 +0,2%Öl62,07 ±0,0%Gold4.486 +1,0%
MORNING BRIEFING - USA/Asien -2-

23.12.25 07:49 Uhr

Die US-Regierung hat alle Offshore-Windprojekte vor der Küste der USA gestoppt. Das US-Innenministerium teilte mit, es habe die Bundesgenehmigungen für fünf im Bau befindliche Projekte von Massachusetts bis Virginia "aufgrund von nationalen Sicherheitsrisiken, die vom Kriegsministerium in kürzlich fertiggestellten geheimen Berichten identifiziert wurden", ausgesetzt. Es ist die bisher bedeutendste Maßnahme der Regierung gegen die Branche. Die geplanten Windparks sollten Strom für Millionen Haushalte an der stark besiedelten US-Ostküste liefern. US-Präsident Trump gilt als erklärter Windkraft-Gegner.

MERCEDES-BENZ

hat sich in den USA auf einen Vergleich geeinigt, um den langjährigen Streit um angebliche Abgasverstöße beizulegen. Der Automobilhersteller wird 150 Millionen US-Dollar zahlen, um die Vorwürfe auszuräumen, dass der Konzern die Kunden durch manipulierte Abgaswerte getäuscht haben soll. Die Stuttgarter einigten sich nun mit US-Generalstaatsanwälten, die dem Konzern den Gebrauch einer Software zur Abgasmanipulation vorgeworfen hatten. US-Generalstaatsanwälte aus 48 Bundesstaaten, dem District of Columbia und Puerto Rico sagten am Montag, Mercedes-Benz habe gegen Umwelt- und Verbraucherschutzgesetze verstoßen, um sich Emissionszertifizierungen zu sichern, für die es sich nicht qualifiziert hatte. Von Mercedes-Benz hieß es, das Unternehmen habe zwar uneingeschränkt mit den Generalstaatsanwälten der Bundesstaaten kooperiert, aber der Konzern sehe die erhobenen Vorwürfe jedoch weiterhin als unbegründet an.

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cbr/gos/ros

(END) Dow Jones Newswires

December 23, 2025 01:50 ET (06:50 GMT)