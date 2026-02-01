Fed-Gouverneur Michael Barr will weitere Hinweise für eine schwächere Inflation. "Ich möchte Beweise dafür sehen, dass die Güterpreisinflation nachhaltig zurückgeht, bevor ich eine weitere Senkung des Leitzinses in Betracht ziehe, vorausgesetzt, die Bedingungen auf dem Arbeitsmarkt bleiben stabil", sagte er in einer Rede in New York. Vorerst scheine es ein vorläufiges Gleichgewicht zwischen Arbeitskräfteangebot und -nachfrage zu geben, doch es sei ein fragiles Gleichgewicht, so Barr.

RESERVE BANK OF NEW ZEALAND

Die neuseeländische Zentralbank hat ihren Leitzins unverändert bei 2,25 Prozent belassen. Die Reserve Bank of New Zealand (RBNZ) erklärte, sie erwarte einen baldigen Rückgang der Inflation und eine Beschleunigung der wirtschaftlichen Erholung.

META

erweitert seine Zusammenarbeit mit Nvidia in einem neuen Deal, bei dem das Social-Media-Unternehmen Chips und andere Hardware im Wert von mehreren zehn Milliarden Dollar für seine Anforderungen im Bereich künstliche Intelligenz erwerben wird.

NATIONAL AUSTRALIA BANK

hat den Gewinn im ersten Quartal dank eines stärkeren Kredit- und Einlagenvolumens um 16 Prozent gesteigert. Der Nettogewinn erreichte 2,02 Milliarden australische Dollar, was 1,43 Milliarden US-Dollar entspricht. Die Nettozinsmarge verbesserte sich um zwei Basispunkte auf 1,80 Prozent. Die Kundeneinlagen, eine wichtige Refinanzierungsquelle, legten um 6 Prozent auf 667,5 Milliarden australische Dollar zu.

PALO ALTO

hat seine Jahresumsatzprognose angehoben. Im zweiten Geschäftsquartal wies Palo Alto einen Gewinn von 432 Millionen US-Dollar oder 61 Cent je Aktie aus, verglichen mit einem Gewinn von 267,3 Millionen Dollar oder 38 Cent je Aktie im Vorjahr. Bereinigt um Sondereffekte erzielte das Unternehmen einen bereinigten Gewinn von 1,03 Dollar je Aktie. Von Factset befragte Analysten hatten mit 94 Cent je Aktie gerechnet. Der Umsatz stieg auf 2,59 Milliarden Dollar, nach 2,26 Milliarden Dollar im Vorjahr. Analysten hatten 2,58 Milliarden Dollar erwartet.

SANTOS

wies für die zwölf Monate bis Dezember einen Nettogewinn von 818 Millionen US-Dollar aus, was einem Rückgang von 33 Prozent gegenüber 1,22 Milliarden Dollar im Vorjahr entspricht. Der bereinigte Gewinn, der einige Sondereffekte ausklammert, fiel um 25 Prozent auf 898 Millionen Dollar. Das Unternehmen erwirtschaftete einen freien Cashflow von 1,8 Milliarden Dollar. Der Jahresumsatz sank um 8 Prozent auf 4,94 Milliarden Dollar, da die für Flüssigerdgas und Rohöl erzielten Preise niedriger waren als im Vorjahr.

===

HINWEIS: Dieses Briefing kann Meldungselemente enthalten, die mit Künstlicher Intelligenz automatisch aus der ursprünglich englischen Version ins Deutsche übersetzt wurden. Die englischsprachige Version sollte als die maßgebliche Fassung betrachtet werden.

February 18, 2026 01:41 ET (06:41 GMT)