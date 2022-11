MorphoSys Aktie News: MorphoSys am Donnerstagnachmittag im Aufwind

Aktien in diesem Artikel MorphoSys 19,71 EUR

-0,43% Charts

News

Analysen

Um 04:22 Uhr stieg die MorphoSys-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,5 Prozent auf 19,83 EUR. Die MorphoSys-Aktie zog in der Spitze bis auf 20,33 EUR an. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 19,60 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 110.597 MorphoSys-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 03.11.2021 bei 43,29 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 54,20 Prozent. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.09.2022 bei 16,08 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 23,33 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 41,92 EUR für die MorphoSys-Aktie aus.

Am 03.08.2022 hat MorphoSys die Kennzahlen zum am 30.06.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Verlust je Aktie belief sich auf -6,88 EUR. Im Vorjahresquartal hatten 0,61 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 59,40 EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte MorphoSys 38,20 EUR umgesetzt.

Die Vorlage der Q3 2022-Finanzergebnisse wird für den 16.11.2022 terminiert. Am 06.11.2023 wird MorphoSys schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2023 präsentieren.

2022 dürfte MorphoSys einen Verlust von -12,320 EUR verbuchen, davon gehen Experten aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur MorphoSys-Aktie

Oktober 2022: Das sind die Expertenmeinungen zur MorphoSys-Aktie

MorphoSys-Aktie tiefrot: Deutsche Bank Research stuft MorphoSys ab

MorphoSys-Aktie rutscht ab: MophoSys reduziert Prognose für US-Blutkrebsmedikament Monjuvi

Ausgewählte Hebelprodukte auf MorphoSys Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf MorphoSys Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf MorphoSys

Bildquellen: MorphoSys