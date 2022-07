MorphoSys Aktie News: MorphoSys am Vormittag mit Abschlägen

Aktien in diesem Artikel MorphoSys 22,51 EUR

Die MorphoSys-Aktie wies um 08.07.2022 09:22:00 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,0 Prozent auf 22,62 EUR abwärts. Die höchsten Verluste verbuchte die MorphoSys-Aktie bis auf 22,43 EUR. Bei 22,47 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 3.447 MorphoSys-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 13.07.2021 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 66,10 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 65,78 Prozent könnte die MorphoSys-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 16,45 EUR. Dieser Wert wurde am 12.05.2022 erreicht. Der aktuelle Kurs der MorphoSys-Aktie ist somit 37,51 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das durchschnittliche Kursziel der MorphoSys-Aktie wird bei 44,17 EUR angegeben.

Am 04.05.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf einen Verlust von -3,59 EUR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -1,27 EUR je Aktie erzielt worden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 12,08 Prozent auf 41,50 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 47,20 EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2022 dürfte MorphoSys am 03.08.2022 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2023-Bilanz auf den 02.08.2023.

Analysten erwarten für 2022 einen Verlust in Höhe von -9,925 EUR je MorphoSys-Aktie.

