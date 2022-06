MorphoSys Aktie News: MorphoSys am Montagnachmittag tiefrot

Aktien in diesem Artikel MorphoSys 17,49 EUR

-12,55% Charts

News

Analysen

Die MorphoSys-Aktie gab im XETRA-Handel um 13.06.2022 16:22:00 Uhr um 5,2 Prozent auf 17,85 EUR nach. Den tiefsten Stand des Tages markierte die MorphoSys-Aktie bisher bei 17,82 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 18,50 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 146.477 MorphoSys-Aktien.

Am 12.06.2021 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 69,22 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 74,21 Prozent hinzugewinnen. Am 12.05.2022 gab der Anteilsschein bis auf 16,45 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die MorphoSys-Aktie damit 8,51 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 44,17 EUR für die MorphoSys-Aktie aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte MorphoSys am 04.05.2022 vor. Es wurde ein Verlust je Aktie von -3,59 EUR gegenüber -1,27 EUR im Vorjahresquartal verkündet. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 41,50 EUR – eine Minderung von 12,08 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 47,20 EUR eingefahren.

Die kommende Q2 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 03.08.2022 veröffentlicht. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2023-Bilanz am 02.08.2023.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass MorphoSys 2023 einen Verlust in Höhe von -8,252 EUR ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur MorphoSys-Aktie

MorphoSys-Aktie: Was Analysten im Mai vom Papier halten

MorphoSys-Aktie gefragt: MorphoSys nimmt für Forschung höhere Verluste in Kauf

MorphoSys-CEO Kress: "Eine neue Ära in der Behandlung"

Ausgewählte Hebelprodukte auf MorphoSys Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf MorphoSys Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf MorphoSys

Bildquellen: MorphoSys