MorphoSys Aktie News: MorphoSys verteuert sich am Nachmittag

Die Aktie von MorphoSys gehört am Mittwochnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von MorphoSys legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,1 Prozent auf 67,60 EUR.

Um 15:51 Uhr wies die MorphoSys-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,1 Prozent auf 67,60 EUR nach oben. Den höchsten Stand des Tages erreichte die MorphoSys-Aktie bisher bei 67,70 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 67,50 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 18.288 MorphoSys-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 16.05.2024 bei 69,75 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 3,18 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 14,52 EUR fiel das Papier am 21.11.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 78,52 Prozent könnte die MorphoSys-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 EUR, nach 0,000 EUR im Jahr 2023. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 35,38 EUR für die MorphoSys-Aktie aus.

MorphoSys veröffentlichte am 29.04.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Verlust je Aktie von -8,37 EUR gegenüber -1,30 EUR im Vorjahresquartal verkündet. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 55,81 Prozent zurück. Hier wurden 27,54 Mio. EUR gegenüber 62,32 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Voraussichtlich am 07.08.2024 dürfte MorphoSys Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. Schätzungsweise am 06.08.2025 dürfte MorphoSys die Q2 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

2024 dürfte MorphoSys einen Verlust von -7,348 EUR verbuchen, davon gehen Experten aus.

