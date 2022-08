MorphoSys Aktie News: MorphoSys am Mittwochnachmittag im Minus

Aktien in diesem Artikel MorphoSys 17,63 EUR

Die Aktionäre schickten das Papier von MorphoSys nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 04:22 Uhr 0,7 Prozent auf 17,37 EUR. Das Tagestief markierte die MorphoSys-Aktie bei 17,25 EUR. Mit einem Wert von 17,69 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 73.641 MorphoSys-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 04.09.2021 bei 51,60 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die MorphoSys-Aktie 66,34 Prozent zulegen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 12.05.2022 bei 16,45 EUR. Der derzeitige Kurs der MorphoSys-Aktie liegt somit 5,59 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 43,92 EUR.

MorphoSys veröffentlichte am 03.08.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Der Verlust je Aktie belief sich auf -6,88 EUR. Im Vorjahresquartal hatten 0,61 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 59,40 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 55,50 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte MorphoSys einen Umsatz von 38,20 EUR eingefahren.

MorphoSys dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2022 voraussichtlich am 16.11.2022 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2023-Bilanz am 06.11.2023.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2022 ein EPS von --11,798 EUR je MorphoSys-Aktie.

Redaktion finanzen.net

