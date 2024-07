MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines zeigt sich am Vormittag gestärkt

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von MTU Aero Engines. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,5 Prozent auf 239,90 EUR zu.

Die Aktie notierte um 09:06 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,5 Prozent auf 239,90 EUR zu. Die MTU Aero Engines-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 240,80 EUR. Bei 239,90 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 6.781 MTU Aero Engines-Aktien umgesetzt.

Am 28.06.2024 erreichte der Anteilsschein mit 242,80 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 1,21 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei einem Wert von 158,20 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (22.09.2023). Mit Abgaben von 34,06 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nach 2,00 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,39 EUR je MTU Aero Engines-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die MTU Aero Engines-Aktie bei 252,78 EUR.

MTU Aero Engines gewährte am 16.02.2016 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2015 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,29 EUR. Im Vorjahresviertel hatte MTU Aero Engines 1,29 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im abgelaufenen Quartal hat MTU Aero Engines 1,18 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 1,18 Mrd. EUR umgesetzt worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 01.08.2024 erfolgen. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können MTU Aero Engines-Anleger Experten zufolge am 24.07.2025 werfen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 12,06 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

