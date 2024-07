MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines am Vormittag auf grünem Terrain

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von MTU Aero Engines gehört am Donnerstagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt ging es für das MTU Aero Engines-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,5 Prozent auf 252,30 EUR.

Die MTU Aero Engines-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr 0,5 Prozent im Plus bei 252,30 EUR. Der Kurs der MTU Aero Engines-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 252,30 EUR zu. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 251,10 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 2.996 MTU Aero Engines-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Der Anteilsschein kletterte am 04.07.2024 auf bis zu 252,30 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 0,00 Prozent. Am 22.09.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 158,20 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 37,30 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,39 EUR, nach 2,00 EUR im Jahr 2023. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 253,89 EUR für die MTU Aero Engines-Aktie.

Am 16.02.2016 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2015 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 1,29 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,29 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz lag bei 1,18 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,18 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Am 01.08.2024 dürfte die Q2 2024-Bilanz von MTU Aero Engines veröffentlicht werden. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2025 rechnen Experten am 24.07.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 12,07 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

