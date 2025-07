MTU Aero Engines Aktie News: Anleger schicken MTU Aero Engines am Vormittag auf rotes Terrain

Notierung im Fokus

Die Aktie von MTU Aero Engines gehört am Freitagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,5 Prozent auf 369,40 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von MTU Aero Engines nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 09:05 Uhr 0,5 Prozent auf 369,40 EUR. Zwischenzeitlich weitete die MTU Aero Engines-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 368,10 EUR aus. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 368,10 EUR. Der Tagesumsatz der MTU Aero Engines-Aktie belief sich zuletzt auf 1.008 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 24.06.2025 bei 380,70 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die MTU Aero Engines-Aktie somit 2,97 Prozent niedriger. Am 12.07.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 244,00 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 33,95 Prozent würde die MTU Aero Engines-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 2,20 EUR an MTU Aero Engines-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,82 EUR. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 376,20 EUR.

MTU Aero Engines gewährte am 16.02.2016 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2015 abgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 1,29 EUR. Im letzten Jahr hatte MTU Aero Engines einen Gewinn von 1,29 EUR je Aktie eingefahren. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,00 Prozent auf 1,18 Mrd. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,18 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird für den 24.07.2025 terminiert. Experten erwarten die Q2 2026-Kennzahlen am 23.07.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 16,49 EUR je Aktie in den MTU Aero Engines-Büchern.

