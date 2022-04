MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines am Dienstagnachmittag tiefrot

Die MTU Aero Engines-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 16:22 Uhr 5,5 Prozent im Minus bei 196,30 EUR. Die MTU Aero Engines-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 194,75 EUR ab. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 205,50 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 244.370 MTU Aero Engines-Aktien den Besitzer.

Am 19.06.2021 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 224,90 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 14,57 Prozent. Am 30.11.2021 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 161,55 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 17,70 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 223,07 EUR für die MTU Aero Engines-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte MTU Aero Engines am 29.04.2022. Das EPS wurde auf 0,67 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,63 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat MTU Aero Engines mit einem Umsatz von insgesamt 1,02 Milliarden EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,18 Milliarden EUR erwirtschaftet worden waren, um 13,56 Prozent verringert.

Am 29.04.2022 dürfte die Q1 2022-Bilanz von MTU Aero Engines veröffentlicht werden. Experten erwarten die Q4 2022-Kennzahlen am 23.02.2023.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass MTU Aero Engines einen Gewinn von 9,44 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

