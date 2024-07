MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines tendiert am Freitagvormittag nordwärts

Notierung im Blick

Die Aktie von MTU Aero Engines gehört am Freitagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt stieg die MTU Aero Engines-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,8 Prozent auf 255,00 EUR.

Um 09:05 Uhr stieg die MTU Aero Engines-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,8 Prozent auf 255,00 EUR. Den Tageshöchststand markierte die MTU Aero Engines-Aktie bei 255,00 EUR. Bei 253,50 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 1.527 MTU Aero Engines-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 03.07.2024 bei 252,10 EUR. Derzeit notiert die MTU Aero Engines-Aktie damit 1,15 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 22.09.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 158,20 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Abschläge von 37,96 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,39 EUR. Im Vorjahr hatte MTU Aero Engines 2,00 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die MTU Aero Engines-Aktie bei 253,89 EUR.

Am 16.02.2016 äußerte sich MTU Aero Engines zu den Kennzahlen des am 31.12.2015 ausgelaufenen Quartals. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,29 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,29 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,18 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,18 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Voraussichtlich am 01.08.2024 dürfte MTU Aero Engines Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. Experten kalkulieren am 24.07.2025 mit der Veröffentlichung der Q2 2025-Bilanz von MTU Aero Engines.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 12,07 EUR je MTU Aero Engines-Aktie.

