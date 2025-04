MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines bricht am Freitagnachmittag nach oben aus

Kursentwicklung

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von MTU Aero Engines. Zuletzt ging es für das MTU Aero Engines-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 5,1 Prozent auf 292,40 EUR.

Das Papier von MTU Aero Engines legte um 15:52 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 5,1 Prozent auf 292,40 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die MTU Aero Engines-Aktie bei 293,30 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 281,80 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 84.747 MTU Aero Engines-Aktien.

Am 05.03.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 356,00 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gewinne von 21,75 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 26.06.2024 (210,80 EUR). Das 52-Wochen-Tief könnte die MTU Aero Engines-Aktie mit einem Verlust von 27,91 Prozent wieder erreichen.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 2,20 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,81 EUR. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 341,22 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte MTU Aero Engines am 16.02.2016 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,29 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,29 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat MTU Aero Engines in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 1,18 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,18 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2025 dürfte MTU Aero Engines am 06.05.2025 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2026 rechnen Experten am 05.05.2026.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 16,00 EUR je MTU Aero Engines-Aktie belaufen.

