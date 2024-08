MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines gibt am Montagvormittag nach

Aktie im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von MTU Aero Engines. Die MTU Aero Engines-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,9 Prozent auf 254,40 EUR ab.

Die MTU Aero Engines-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 09:07 Uhr um 0,9 Prozent auf 254,40 EUR ab. In der Spitze fiel die MTU Aero Engines-Aktie bis auf 252,00 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 253,20 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten MTU Aero Engines-Aktien beläuft sich auf 12.685 Stück.

Am 01.08.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 279,10 EUR an. Derzeit notiert die MTU Aero Engines-Aktie damit 8,85 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 158,20 EUR am 22.09.2023. Abschläge von 37,81 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

MTU Aero Engines-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 2,00 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,46 EUR belaufen. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 261,60 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte MTU Aero Engines am 16.02.2016 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,29 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,29 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 1,18 Mrd. EUR – eine Minderung von 0,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 1,18 Mrd. EUR eingefahren.

Die Kennzahlen für Q3 2024 dürfte MTU Aero Engines am 24.10.2024 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz am 23.10.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass MTU Aero Engines im Jahr 2024 12,29 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

