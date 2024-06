MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines verteuert sich am Freitagmittag

Aktie im Blick

Die Aktie von MTU Aero Engines zählt am Freitagmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt sprang die MTU Aero Engines-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 229,10 EUR zu.

Um 11:48 Uhr sprang die MTU Aero Engines-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 229,10 EUR zu. Bei 229,80 EUR markierte die MTU Aero Engines-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 229,10 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 8.442 MTU Aero Engines-Aktien umgesetzt.

Am 22.06.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 241,50 EUR. Gewinne von 5,41 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 22.09.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 158,20 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 30,95 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nach 2,00 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,37 EUR je MTU Aero Engines-Aktie. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die MTU Aero Engines-Aktie bei 251,67 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2015 beendeten Jahresviertel veröffentlichte MTU Aero Engines am 16.02.2016. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,29 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,29 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 1,18 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 1,18 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird am 01.08.2024 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz auf den 24.07.2025.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 12,09 EUR je MTU Aero Engines-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

