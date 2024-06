MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines gewinnt am Freitagnachmittag an Fahrt

Kurs der MTU Aero Engines

Die Aktie von MTU Aero Engines gehört am Freitagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die MTU Aero Engines-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,0 Prozent auf 231,00 EUR.



Die MTU Aero Engines-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 1,0 Prozent im Plus bei 231,00 EUR. Bei 231,00 EUR markierte die MTU Aero Engines-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 229,10 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Der Tagesumsatz der MTU Aero Engines-Aktie belief sich zuletzt auf 21.964 Aktien.

Am 22.06.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 241,50 EUR. 4,55 Prozent Plus fehlen der MTU Aero Engines-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 158,20 EUR am 22.09.2023. Mit einem Kursverlust von 31,52 Prozent würde die MTU Aero Engines-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem MTU Aero Engines seine Aktionäre 2023 mit 2,00 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,37 EUR je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel der MTU Aero Engines-Aktie wird bei 251,67 EUR angegeben.

Am 16.02.2016 hat MTU Aero Engines in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2015 – vorgestellt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,29 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,29 EUR je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 1,18 Mrd. EUR – eine Minderung von 0,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 1,18 Mrd. EUR eingefahren.

Mit der Q2 2024-Bilanzvorlage von MTU Aero Engines wird am 01.08.2024 gerechnet. Mit der Vorlage der Q2 2025-Bilanz von MTU Aero Engines rechnen Experten am 24.07.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 12,09 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

