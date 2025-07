MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines am Nachmittag mit Kursabschlägen

Notierung im Fokus

Die Aktie von MTU Aero Engines gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,6 Prozent auf 380,80 EUR.

Die MTU Aero Engines-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 15:53 Uhr um 0,6 Prozent auf 380,80 EUR ab. Der Kurs der MTU Aero Engines-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 377,70 EUR nach. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 379,10 EUR. Der Tagesumsatz der MTU Aero Engines-Aktie belief sich zuletzt auf 35.948 Aktien.

Am 08.07.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 386,80 EUR. Der aktuelle Kurs der MTU Aero Engines-Aktie ist somit 1,58 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 20.07.2024 gab der Anteilsschein bis auf 244,60 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der MTU Aero Engines-Aktie 35,77 Prozent sinken.

Zuletzt erhielten MTU Aero Engines-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,20 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,81 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die MTU Aero Engines-Aktie bei 385,56 EUR.

MTU Aero Engines ließ sich am 16.02.2016 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2015 beendeten Jahresviertel offengelegt. MTU Aero Engines hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,29 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,29 EUR je Aktie gewesen. MTU Aero Engines hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,18 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,18 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Am 24.07.2025 dürfte die Q2 2025-Bilanz von MTU Aero Engines veröffentlicht werden. Schätzungsweise am 23.07.2026 dürfte MTU Aero Engines die Q2 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 16,61 EUR je MTU Aero Engines-Aktie.

