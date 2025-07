MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines tendiert am Montagvormittag auf rotem Terrain

Notierung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von MTU Aero Engines. Die Aktionäre schickten das Papier von MTU Aero Engines nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,0 Prozent auf 379,30 EUR.

Die MTU Aero Engines-Aktie wies um 09:06 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,0 Prozent auf 379,30 EUR abwärts. Im Tief verlor die MTU Aero Engines-Aktie bis auf 377,70 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 379,10 EUR. Bisher wurden heute 3.561 MTU Aero Engines-Aktien gehandelt.

Am 08.07.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 386,80 EUR an. Der aktuelle Kurs der MTU Aero Engines-Aktie ist somit 1,98 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 20.07.2024 (244,60 EUR). Der derzeitige Kurs der MTU Aero Engines-Aktie liegt somit 55,07 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 2,20 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,81 EUR je MTU Aero Engines-Aktie. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 385,56 EUR an.

Am 16.02.2016 hat MTU Aero Engines die Kennzahlen zum am 31.12.2015 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es stand ein EPS von 1,29 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei MTU Aero Engines noch ein Gewinn pro Aktie von 1,29 EUR in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 1,18 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem MTU Aero Engines 1,18 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2025 wird am 24.07.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz am 23.07.2026.

Den erwarteten Gewinn je MTU Aero Engines-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 16,61 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur MTU Aero Engines-Aktie

MTU-Aktie in Rot: Neuer MTU-Chef startet am 1.9. - Neuer Airbus-Chef im Januar

Deutsche Bank AG mit Investmenttipp: Buy-Note für MTU Aero Engines-Aktie

Investment-Tipp MTU Aero Engines-Aktie: Jefferies & Company Inc. bewertet Anteilsschein in neuer Analyse