MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines präsentiert sich am Mittag fester

MTU Aero Engines im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von MTU Aero Engines. Die MTU Aero Engines-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,2 Prozent auf 259,90 EUR.

Um 11:49 Uhr sprang die MTU Aero Engines-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,2 Prozent auf 259,90 EUR zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die MTU Aero Engines-Aktie bei 262,10 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 260,00 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 40.034 MTU Aero Engines-Aktien umgesetzt.

Bei 279,10 EUR markierte der Titel am 01.08.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Derzeit notiert die MTU Aero Engines-Aktie damit 6,88 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Anteilsschein verbuchte am 22.09.2023 Kursverluste bis auf 158,20 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 39,13 Prozent würde die MTU Aero Engines-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Für MTU Aero Engines-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 2,00 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,48 EUR ausgeschüttet werden. Experten gaben als mittleres Kursziel 263,70 EUR an.

Am 16.02.2016 hat MTU Aero Engines die Kennzahlen zum am 31.12.2015 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS lag bei 1,29 EUR. Im letzten Jahr hatte MTU Aero Engines einen Gewinn von 1,29 EUR je Aktie eingefahren. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat MTU Aero Engines in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 1,18 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,18 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Am 24.10.2024 dürfte die Q3 2024-Bilanz von MTU Aero Engines veröffentlicht werden. Experten kalkulieren am 23.10.2025 mit der Veröffentlichung der Q3 2025-Bilanz von MTU Aero Engines.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 12,42 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

