MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines gewinnt am Nachmittag an Boden

Aktienkurs im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von MTU Aero Engines. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 2,0 Prozent auf 387,30 EUR zu.

Die MTU Aero Engines-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr in Grün und gewann 2,0 Prozent auf 387,30 EUR. Den Tageshöchststand markierte die MTU Aero Engines-Aktie bei 388,50 EUR. Bei 382,10 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 33.780 MTU Aero Engines-Aktien.

Am 17.07.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 388,50 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 0,31 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 20.07.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 244,60 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der MTU Aero Engines-Aktie ist somit 36,84 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,81 EUR, nach 2,20 EUR im Jahr 2024. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 385,56 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2015 beendeten Jahresviertel veröffentlichte MTU Aero Engines am 16.02.2016. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,29 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,29 EUR je Aktie generiert. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat MTU Aero Engines in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 1,18 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,18 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q2 2025 dürfte MTU Aero Engines am 24.07.2025 präsentieren. Die Veröffentlichung der MTU Aero Engines-Ergebnisse für Q2 2026 erwarten Experten am 23.07.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 16,61 EUR je Aktie in den MTU Aero Engines-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur MTU Aero Engines-Aktie

DAX 40-Titel MTU Aero Engines-Aktie: So viel Gewinn hätte ein MTU Aero Engines-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

MTU-Aktie in Rot: Neuer MTU-Chef startet am 1.9. - Neuer Airbus-Chef im Januar

Deutsche Bank AG mit Investmenttipp: Buy-Note für MTU Aero Engines-Aktie